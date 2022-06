Marktplaats Misères: “De koper wilde een kippenhok maken van mijn dierbare wiegje”

Verkoper: Aurore (63)

Item: Wieg

Vraagprijs: € 50

“Zes jaar geleden overleed mijn dochter aan een vreselijke ziekte. Mijn man en ik verloren hiermee niet alleen ons kind, maar ook de kans om ooit een kleinkind te krijgen. Toen ik zwanger was van mijn dochter, maakte mijn vader met zijn eigen handen een wieg voor haar. Al die jaren bewaarde ik die wieg op zolder, voor mijn toekomstige kleinkinderen. Nu ik zeker weet dat die er niet komen, en mijn man en ik kleiner gaan wonen, besloot ik dat het tijd werd om afstand te doen van de wieg.

Lastige beslissing

Die beslissing was niet makkelijk. Afstand doen van de wieg betekent voor mij dat ik de droom om ooit oma te worden, definitief loslaat. Dat is niet niks, maar ergens leek het me ook iets moois. Iets symbolisch. Daarnaast vind ik het een mooi idee als er nog een kindje in de wieg komt te liggen. En misschien daarna nog wel een! De wieg kan nog jaren mee en kan veel beter door een gezin in gebruik worden genomen, dan dat-ie bij ons thuis staat te verstoffen.

Dezelfde naam

Met die gedachte besloot ik de wieg op Marktplaats te zetten. Voor een niet al te hoge prijs, jonge gezinnen hebben het immers niet altijd breed. Al gauw kreeg ik een reactie van een vrouw. Wat bleek? Ze had dezelfde naam als mijn overleden dochter. Het is een veel voorkomende naam, toch schrok ik ervan hoe het me ontroerde. Het leek voorbestemd, aan deze vrouw wilde ik de wieg verkopen. Dat ze er minder voor wilde geven dan de vraagprijs, maakte me niet uit. We sloten een deal.

Ouder dan gedacht

Toen de vrouw later die week voor de deur stond, was ik verbaasd. Ze leek ouder dan ik haar had ingeschat. Ik verwachtte iemand van begin dertig, misschien zelfs wel met een zwangere buik. Deze vrouw was zeker 40, als het geen 50 was.

Kippenhok

‘Voor wie koopt u de wieg?’ vroeg ik haar. Ik wilde niet onbeleefd zijn, maar kon mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen. ‘Nou, eigenlijk voor mezelf. Ik wil het hout gebruiken om een kippenhok van te maken. Dit is precies het type hout waarnaar ik al lange tijd op zoek ben’, zei ze. Ik voelde de grond onder me wegzakken.

Hartenzeer

Ze wilde de wieg slopen! Bij de gedachte alleen al brak mijn hart. Stamelend legde ik haar uit dat ik dit niet zag zitten. Ik vertelde over de geschiedenis van de wieg, waarom het wegdoen voor mij emotioneel was en dat het me zo mooi leek als er nog een kindje in kwam te liggen.

Weer op zolder

Gelukkig reageerde ze erg begripvol. ‘Sorry dat je nu voor niks hierheen gekomen bent. Ik had de wieg nooit te koop moeten zetten, dat is een fout van mij geweest’, verontschuldigde ik me. Ze begreep het en vertrok. Zonder wieg, die staat nu weer bij ons op zolder. Hoe we dat in het nieuwe huis gaan doen, weet ik niet. Maar de wieg gaat niet bij ons weg voordat ik er een mooie bestemming voor heb gevonden.”

Marktplaats Misères: ook zoiets meegemaakt?

Heb jij ook zo’n verhaal? Vertel ons over jouw Marktplaats Misère door onderstaand formulier in te vullen en wie weet verschijnt het verhaal binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om het verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.