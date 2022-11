Marktplaats Misères: “De koper wilde onze hamster als slangenvoer gebruiken”

Verkoper: Maud (31) Item: hamster Vraagprijs: bieden

“Mijn zoon (8) en dochter (6) zetten het jarenlang op elk verlanglijstje: een huisdier. Mijn zoon wilde het liefst een hond, mijn dochter een hamster. Lang zaten mijn man en ik te wikken en wegen. Uiteindelijk besloten we hamsters te nemen, een hond is ons nog een stap te ver. Het leek ons leuk om er twee te nemen, zo hadden ze er allebei één en konden ze zelf een naam verzinnen.

Vechtende hamsters

In de dierenwinkel werd ons verzekerd dat het geen probleem was, twee vrouwelijke hamsters in één hok. Thuis bleek al gauw dat dit helemaal niet zo makkelijk was. Waar de hamsters in de winkel nog lief bij elkaar lagen te slapen, vlogen ze elkaar nu steeds vaker in de haren. Op een gegeven moment verwondden de twee vechtende hamsters elkaar zelfs. Na wat online research ontdekte ik dat de verkoper in de dierenwinkel ons onzin had verkocht. Hamsters kunnen beter in hun eentje in een kooitje leven. Twee samenwonende hamsters was vragen om problemen.

Eentje moest er weg

We keken het nog even aan, maar het vechten hield niet op. Ik vond het zo zielig, ik kon het niet meer aanzien. Mijn man en ik wisten dat het ’t beste was om een van de twee weg te doen. Nog een kooi erbij zagen we namelijk niet zitten. Dit nieuws leverde natuurlijk een hoop tranen op. Uiteindelijk begrepen de kinderen ook dat het zielig was voor de hamstertjes om ze zo te laten vechten met elkaar.

Marktplaats

Ik besloot een hamster op Marktplaats te zetten. Er zullen vast mensen zijn die al een kooi en spulletjes hebben, dacht ik, bijvoorbeeld omdat hun hamster is overleden. Een hamster zonder toebehoren verkopen leek me daarom helemaal niet zo gek. Helaas trok ik hiermee niet het publiek waarop ik hoopte.

En hamster als slangenvoer

Ik kreeg al gauw twee reacties op mijn advertentie. In beide berichten stond dezelfde vraag: of de hamster voor een klein bedrag kon worden overgenomen om te dienen als slangenvoer. Mijn mond viel open van verbazing. Geen seconde had ik me gerealiseerd dat mijn advertentie wel heel aantrekkelijk was voor slangeneigenaren. Het idee dat dat lieve beestje met huid en haar door een slang zou worden opgegeten, vond ik ronduit afschuwelijk. ‘Nee, dat vind ik ontzettend zielig’, liet ik een van de geïnteresseerden weten. ‘Een slang die omkomt van de honger is ook zielig, mevrouw. Slangen moeten ook eten’, schreef de man terug. Dat begrijp ik, maar ik kon dat onze hamster niet aandoen.

Twijfel aan goede bedoelingen

Even later realiseerde ik me dat ik geluk had gehad dat de geïnteresseerden zo eerlijk waren geweest om te zeggen dat het ze om slangenvoer ging. Anders had ik geen idee gehad hoe de hamster zou eindigen. Toen ik nog een aantal biedingen op de advertentie kreeg, was ik dan ook in dubio. Ook van hen wist ik niet wat ze met de hamster van plan waren. Het gaf me een akelig gevoel.

Tweede kooi

Uiteindelijk heb ik de advertentie van de site gehaald. Op de school van de kinderen heb ik nog geprobeerd om de hamster kwijt te raken, maar dat lukte niet. Omdat de beestjes maar bleven vechten, hadden we uiteindelijk geen andere keuze en kochten we toch een tweede kooitje. Het is niet ideaal, de twee kooien nemen in de woonkamer veel ruimte in. Als alles goed gaat, overwegen we om de hamsters binnenkort bij de kinderen op de slaapkamers te zetten. Ook dat is niet ideaal, maar liever dat dan dat een van de hamsters eindigt als slangenvoer.”

