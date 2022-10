Marktplaats Misères: “De laatste kaart van mijn overleden moeder zat in dat verkochte boek”

Verkoper: Claudia (57) Item: boek Vraagprijs: € 5

“In 2003 overleed mijn moeder. Op een paar sieraden en beeldjes na heb ik niks meer van haar. Een jaar geleden kwam ik in een oude doos vol verjaardags- en kerstkaarten de laatste ansichtkaart tegen die mijn moeder me stuurde. In haar bijna onleesbare, maar prachtige handschrift schreef ze grappige zinnen die haar typeerden. Ik moest huilen toen ik het na al die jaren weer las.

Bijzondere kaart

Helaas zat er een lelijke vouw in de kaart. Ik dacht slim te zijn door de kaart in een dik boek te stoppen; het gewicht ervan zou de vouw wel gladstrijken. Zo gedacht, zo gedaan. Toen ik de kaart een paar dagen later uit het boek viste, bleek de vouw nog niet helemaal verdwenen. Dus stopte ik ’m terug en schoof het boek onder een stapel andere, zware boeken.

Verkocht zonder na te denken

Afgelopen zomer verhuisde ik naar een kleinere woning. Ik moest van veel spullen af en verkocht flink wat via Marktplaats. Ook mijn boekencollectie moest worden uitgedund, want in mijn nieuwe woning heb ik veel minder kastruimte. Je raadt het al: ik verkocht het boek met mijn moeders kaart erin. Zonder er ook maar een seconde bij na te denken, deed ik het in een doos met nog zo’n twintig andere boeken. Het stomme is dat ik volgens mij er maar zo’n vijf euro voor heb gevangen, voor iets dat onbetaalbaar veel emotionele waarde had.

Geen contact

Wanneer ik me mijn fout realiseerde? Pas toen mijn zus weken later over de ansichtkaart begon. Ik voelde de grond onder mijn voeten wegzakken. Direct keek ik of ik nog contact met de koper kon krijgen. Omdat ik de advertentie al had verwijderd, was dat niet mogelijk. En ik had geen idee meer naar welk adres ik het boek had verstuurd.

Waarschuwing

Hoe kon ik zo dom zijn? Ik vraag het mezelf nog regelmatig af. Ik hoop anderen te waarschuwen met mijn verhaal: verkoop je een boek? Schud het altijd eerst even uit. Het had mij een hoop verdriet bespaard.”

