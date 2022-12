Marktplaats Misères: “De ‘nieuwe’ trouwjurk bleek te klein, vies en zelfs stuk”

Koper: Jantine (38) Item: trouwjurk Vraagprijs: € 200

“Al talloze trouwjurken had ik bekeken toen ik deze parel tegenkwam. Ik was gelijk verliefd. Mijn partner en ik hadden maar een klein budget voor onze bruiloft, maar ik wilde wel graag de jurk van mijn dromen. Ik was verrast toen ik zag wat voor moois er op Marktplaats wordt aangeboden voor een klein prijsje. En de jurk waar ik voor viel was zelfs nog helemaal nieuw!

Ik raakte in gesprek met de verkoopster. Ze schreef een uitgebreid verhaal over dat haar bruiloft op het laatste moment werd afgelast wegens corona. Het was een ware nachtmerrie geweest. Ze raakte zo in een negatieve spiraal dat haar hoofd niet meer naar trouwen stond. Vandaar dat de trouwjurk ongebruikt op Marktplaats terechtkwam. Wat een verhaal, dacht ik. Ik had medelijden met de vrouw, maar prijsde mezelf gelukkig. Wat een goede vondst, zo’n trouwjurk voor zo’n prijsje en dan ook nog helemaal nieuw.

Verkocht!

Natuurlijk wilde ik geen miskoop doen. Daarom vroeg ik de verkoopster om alle maten nauwkeurig op te meten. Ze werkte hier heel behulpzaam aan mee. Wat bleek? Die klopten precies voor mij! Ik kon het niet geloven. Na heel wat wikken en wegen wist ik: hier moest ik voor gaan. Dolgelukkig maakte ik de € 200 naar haar over.

De dagen erna waren zenuwslopend. Ik kon niet wachten tot de jurk geleverd zou worden. Ik had buikpijn van de zenuwen. De vrouw stuurde netjes een Track & Trace-code op en vanaf dat moment volgde ik het pakket op de voet. No way dat ik ’m zou missen! Ik zorgde er dus ook voor dat ik ruim voor het geplande tijdvak thuis was. Ik zat nog net niet op het puntje van mijn stoel.

Teleurstelling

Toen de pakketbezorger voor de deur stond, griste ik het pakket uit zijn handen. Dit zou mijn prinsessenmoment worden. Ik hoopte op het ultieme wow-gevoel zodra ik de jurk aan had. Het zal me vast ontroeren, net als je in films altijd ziet, dacht ik nog. Dat liep even anders. Tranen kwamen er, maar niet van geluk.

Toen ik de doos opende, kwam er een muffe lucht uit tevoorschijn. Sigarettenrook. Toen ik de jurk goed bekeek, werd het me duidelijk: deze was helemaal niet ongedragen, hij was intensief gebruikt! Ik kon de vlekken en slijtageplekken niet op één hand tellen. De tranen schoten in mijn ogen. Toen ik de jurk probeerde aan te trekken, bleek de rits kapot. Ook paste hij totaal niet, hij was veel te krap. Het was duidelijk dat ze me de maten had doorgegeven die ik wilde horen, maar er klopte niks van.

Oplappen dan maar

Natuurlijk stuurde ik de verkoopster gelijk een bericht. Er kwam geen reactie. Ik stuurde nog meer berichten. Na een paar dagen realiseerde ik me: ik ga nooit meer iets horen. Toen ik een beetje van de schrik en teleurstelling was bekomen, besloot ik de jurk naar de stomerij te brengen. Misschien konden zij er nog iets van maken. Ik had namelijk geen geld voor een andere jurk. De stomerij beloofde me de jurk te kunnen oplappen, dus daar ging ik dan maar voor. Daarna ging ik naar een kleermaker om de jurk passend te krijgen.

Al met al heb ik een boel geld in de jurk gestoken, maar werd ik er uiteindelijk toch niet gelukkig van. Met behulp van familieleden kwam er alsnog een nieuwe jurk, waar ik uiteindelijk in trouwde. Was ik maar nooit voor een jurk van Marktplaats gegaan. Dat had me een hoop geld bespaard en dat konden we goed voor onze bruiloft gebruiken.”

