Marktplaats Misères: “De verkoper liet me voor niks naar een sekswinkel rijden, twee uur van huis”

Koper: Cynthia (50)

Item: iPhone

Bod: € 75

“Voor mijn zoon was ik op zoek naar een iPhone. Hij wil er graag een voor de feestdagen. Vooruit dan maar, dacht ik, maar ik was niet van plan de volle mep te betalen. Ik besloot er op Marktplaats naar te speuren, maar zag al gauw door de bomen het bos niet meer. Er zijn zo ontzettend veel soorten iPhones, van heel oud tot gloednieuw en van Mini tot Pro Max. Ik heb er geen verstand van en al helemaal niet van hoeveel geld oudere modellen tegenwoordig nog waard zijn. Toch besloot ik wat biedingen uit te brengen. Eerlijk toegegeven: het was een beetje nattevingerwerk. Ik keek naar wat er al geboden was, naar de eventuele vraagprijs en hield natuurlijk rekening met mijn eigen budget.

Deal!

Tot mijn verbazing kreeg ik al snel een reactie. Iemand ging akkoord en gaf gelijk een adres, daar mocht de iPhone het komende weekend nog worden opgehaald. Helemaal in Groningen, constateerde ik teleurgesteld. Ik woon in het midden van het land en vond dat toch wel een eind rijden. De deal was wel erg goed, dus ik besloot het toch te doen. Toen ik dat weekend het adres in mijn navigatie instelde, zag ik dat het in een winkelstraat lag. Niet heel gek, vond ik, er wonen natuurlijk zat mensen boven winkels.

Lange rit

Na ruim twee uur rijden, kwam ik in de buurt aan. Toen bekroop me toch een vreemd gevoel. Dit was wel een heel duister straatje. Ik parkeerde de auto en liep naar het desbetreffende nummer. Wat bleek? Het was een heel schimmige seksshop. Hoe kon dit nou? Even twijfelde ik of ik toch naar binnen moest lopen. Misschien werkte de verkoper hier wel. Maar ik durfde niet en ging terug de auto in. Daar stuurde ik de verkoper een berichtje: ‘Ik ben er nu, maar klopt dit wel?’

Slechte grap

Bijna onmiddellijk kreeg ik een berichtje terug. Ik was erin geluisd. De verkoper vond mijn bod blijkbaar beschamend laag. Hij kreeg zo vaak van dat soort lage biedingen, dat hij het zat was. ‘De eerstvolgende die zo’n onzinbieding doet, laat ik naar de andere kant van het land rijden’, had hij bedacht én gedaan. Ik was de pineut.

Droeftoeters

Kwaad dat ik was stuurde ik hem een fel bericht terug. ‘Ik ben een vrouw van 50, ik weet nu eenmaal niet veel van de waarde van iPhones. Je hebt me vandaag 4,5 uur laten rijden voor niks. Je moet je ontzettend diep schamen.’ Ik kreeg een kort antwoord: ‘Sorry, dat was nou ook weer niet de bedoeling!’ Na een lange terugrit kwam ik beteuterd thuis. Wat een verspilling van mijn tijd én benzine. Gelukkig lukte het me twee weken later om een iPhone van een kennis over te nemen. Zo hoefde ik mijn zoon niet teleur te stellen. Van Marktplaats ben ik voorlopig genezen, wat een droeftoeters zitten daarop!”

