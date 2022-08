Marktplaats Misères: “Er stond een levende hamster voor de deur, dat was niet de afspraak!”

Koper: Mijke (45) Item: hamstervoer Vraagprijs: gratis

“Ik struin regelmatig Marktplaats en Facebook af, op zoek naar gratis dierenvoer en -spullen. Die breng ik dan naar de Dierenvoedselbank. Wat ik precies ga halen, ligt er maar net aan wat ik tegenkom. Voorwaarde is wel dat het niet te ver weg is. Ik doe namelijk alles op de fiets. Daarnaast moet het nog in orde zijn. Een aangebroken zak voer is prima, maar het moet niet beschimmeld of vies zijn.

Alles voor je hamster

Op een dag stuitte ik op een advertentie. Er werden overgebleven hamstervoer, zaagsel, snoepjes, een kooitje en nog een aantal andere hamsterbenodigdheden aangeboden. Gratis!

We hebben een deal!

Het zou voor mij 10 minuten fietsen zijn. Ideaal! Na wat contact over en weer kon ik het de volgende dag al komen ophalen. De aanbieder vond het mooi dat het naar de Dierenvoedselbank zou gaan. Hij bood aan om meteen even de kast uit te ruimen. Hij dacht nog wel wat spullen van de kat van zijn ex te hebben liggen.

Alles stond voor de deur

De dag erna stuurde ik hem vlak voor vertrek nog een berichtje. Direct ontving ik een reactie. ‘Ik moest onverwachts weg, maar ik heb alles voor de deur gezet’, schreef hij. Dat leek me geen probleem. Sterker nog: zo spreek ik het wel vaker met mensen af. Maar wat ik zou aantreffen, had ik nooit verwacht.

Een levende hamster in een kooi

Na 10 minuten fietsen kwam ik bij het adres aan, en zag tot mijn grote verbazing een kooi met een levende hamster erin voor de deur staan. Dat was niet de afspraak! Ik vroeg hem er via Marktplaats naar, maar kreeg geen reactie. Zijn nummer had ik niet. Toen ik de buurvrouw ernaar vroeg, bleek hij al een uur eerder vertrokken.

Mee naar huis dan maar

Ik keek naar het beestje in de kooi en dacht: jou kan ik hier niet achterlaten. De Dierenvoedselbank is echter geen opvang, je kunt daar niet met dieren aankomen. Daarom nam ik de hamster mee naar huis. Mijn twee jongens waren op slag verliefd.

Eind goed...

De dag erna zijn we een mooi, groot hok gaan kopen en nieuwe spulletjes. Het kleine kooitje waarin de hamster zat, ging de kliko in. De spullen die erbij zaten, hebben we alsnog aan de Dierenvoedselbank gedoneerd. Eind goed, al goed.”

