Verkoper: Anne-Meike (51)

Item: trouwjurk

Vraagprijs: € 200

“Vier jaar geleden ben ik gescheiden. Sindsdien woon ik kleiner, met beperkte kastruimte. Dat is af en toe best een uitdaging, want ik houd ontzettend van kleding kopen. Tot voor kort werd een deel van die kastruimte ingenomen door mijn trouwjurk. Omdat ik niet veel emotionele waarde hecht aan die jurk, en ik de kastruimte goed kon gebruiken, besloot ik ’m op Marktplaats te zetten.

Trouwjurk op Marktplaats

Al gauw kreeg ik contact met een vrouw die geïnteresseerd was. In de chat vertelde ze over haar trouwplannen. Het werd een gezellig gesprekje. Uiteindelijk vroeg ze of ze de jurk eerst bij mij thuis kon passen. Dat begreep ik wel. Je wil natuurlijk wel weten of een jurk past, voordat je er honderden euro’s aan uitgeeft. We maakten een afspraak.

Turbulente relatie

Eenmaal bij mij thuis bleek ze een behoorlijke kletskous. Ze vertelde honderduit over het aanzoek, haar turbulente relatie en de keer dat ze zelf vreemdging. Ook was ze niet bepaald preuts. Ik had ruimte voor haar vrijgemaakt om zich privé om te kleden, maar voordat ik haar daarop had gewezen trok ze haar broek voor mijn neus uit. Duidelijk een vrouw die niet veel behoefte heeft aan persoonlijke ruimte.

Razend enthousiast

De jurk bleek bijna te passen. Met een kleine aanpassing van een kleermaker zou-ie perfect zijn. Ze besloot ’m dan ook met liefde van mij over te nemen. Ze was razend enthousiast, maakte tientallen foto’s en fantaseerde hardop over hoe ze haar haren zou dragen.

Verbroken verloving

Een paar weken later werd ik door haar gebeld. Ze klonk ontzettend overstuur. Haar verloofde en zij hadden een enorme ruzie gekregen en de bruiloft was afgelast. Emotioneel vertelde ze me er álles over. Over alle kosten die al gemaakt waren, hoe ze ernaar had uitgekeken en vooral wat een ontzettende klootzak haar vriend was. Dit keer was hij namelijk degene die een slippertje had gemaakt. Ik hoorde alles aan en toonde mijn medeleven. Wel vroeg ik me af: waarom vertel je dit aan mij?

Ze wilde de jurk retourneren

Na een monoloog van een dik kwartier kwam de aap uit de mouw: ze wilde dat ik de jurk terugnam en haar het geld teruggaf. Ze had ’m immers nooit gedragen én ze had al zoveel kosten moeten maken die niet meer teruggedraaid konden worden.

Ik ben geen webshop

Ik voelde me erg voor het blok gezet. Door haar emotionele geraas was het ontzettend moeilijk om ‘nee’ te zeggen tegen haar verzoek. Dat voelde behoorlijk emotieloos. Aan de andere kant vond ik het nogal brutaal wat ze vroeg. Ze had de jurk wekenlang in haar bezit gehad, ik wist niet wat ermee was gebeurd. En op Marktplaats geldt ook wel: verkocht is verkocht. Ik ben geen webshop die retouren aanneemt.

Ze vond me harteloos

‘Ik moet er even over nadenken’, zei ik tegen haar. Daar schrok ze van. Ze had duidelijk verwacht dat ik de jurk zonder problemen terug zou nemen. ‘Waar moet je over nadenken?’ vroeg ze. ‘Of ik de jurk wel wil terugnemen’, antwoordde ik. Paniekerig begon ze nogmaals over alle financiële tegenslagen. ‘Ik leef erg met je mee, maar ik ben niet verplicht om de jurk terug te nemen’, hield ik voet bij stuk. Uiteindelijk noemde ze me ‘harteloos’ en hing ze op. Die jurk? Die heb ik niet meer gezien en dat geld is inmiddels allang uitgegeven. Ik had namelijk wat lege kastruimte om op te vullen.”

