Marktplaats Misères: “Het kunstwerk was een bar slechte kopie van het werk op de foto’s”

Koper: Raisa (48)

Item: kunstwerk

Vraagprijs: € 90

“Wegens mijn scheiding ben ik vorig jaar verhuisd naar een appartement voor mezelf. Ik woon er al bijna een jaar, maar de muren in mijn woonkamer waren nog altijd behoorlijk kaal. Ik ben liefhebber van kunst en wilde dolgraag op zoek naar passende werken, maar het kwam er simpelweg steeds niet van. Eerlijk gezegd had ik er ook lange tijd geen budget voor. Onlangs stuitte ik op Facebook op een bericht van een vrouw die prachtige, zelfgemaakte kunstwerken verkocht via Marktplaats. Ik was op slag verliefd op de foto’s. De werken sloten precies aan bij mijn stijl, maar ook bij de kleuren die ik voor mijn woonkamer heb gekozen. Ik besloot contact op te nemen.

Op slag verliefd

Het gesprek tussen mij en de verkoopster verliep heel prettig. Ze vertelde me alles over de werken: welke materialen ze gebruikte, hoeveel tijd ze per werk kwijt was en dat ze ze maakte in een eigen atelier aan huis. Ik was erg onder de indruk. Sterker nog: ik voelde dat ik een werk van haar móést kopen. Het liefst kocht ik meerdere exemplaren, maar helaas waren ze best prijzig. Ik besloot daarom te gaan voor haar kleinste werk, dat was al € 90.

Hobbyhok op zolder

Twee dagen later mocht ik langskomen om het op te halen. Ik was door het dolle heen. Ik had me ingebeeld hoe haar atelier eruit moest zien, met al die prachtige werken aan de muren. Misschien was mijn fantasie iets te veel met me aan de haal gegaan, maar de foto’s waren gewoon zo veelbelovend. Toen ik aankwam bij haar woning, zag ik dat ik mijn beeld moest bijstellen. Het was een simpele rijtjeswoning, geen imposant pand. Eenmaal binnen bleek haar atelier meer een hobbyhok op zolder te zijn. Ach, als het kunstwerk maar mooi is, dacht ik nog.

Slap aftreksel van de foto

Helaas bleek ook dat een teleurstelling. ‘Daar is-ie dan’, zei de vrouw trots toen ze me het werk overhandigde. Vol verbazing keek ik ernaar. Was dit het? Het gaf me totaal geen wow-gevoel, zoals de foto’s dat wel hadden gedaan. Sterker nog, het zag er amateuristisch uit. Achteraf gezien denk ik dat de foto’s op Marktplaats van internet kwamen en dat zij het werk kopieerde. Want in alle eerlijkheid: het was gewoon een slap aftreksel.

Durfde niks te zeggen

Helaas realiseerde ik me dit achteraf pas. Toen de vrouw het werk in mijn handen drukte, stond ik met mijn mond vol tanden: lag het nou aan mij? Zag het er ook zo uit op de foto’s? Dat was absoluut niet zo, maar op dat moment had ik die niet bij de hand en kon ik de vergelijking niet maken. Ik had geen idee hoe ik mijn twijfel kenbaar moest maken, en besloot het te onderdrukken. Ik zei zelfs dat ik het prachtig vond en het een mooi plekje zou krijgen. Ik gaf haar de € 90, die ik vooraf had gepind, en verliet verslagen haar woning. Ken je dat gevoel dat je niet blij bent na een knipbeurt bij de kapper, maar niks durft te zeggen? Zo voelde ik me.

Nog altijd een kale muur

Al in de auto naar huis realiseerde ik me dat ik was bedonderd. En ik had het gewoon laten gebeuren. Ik heb het werk nog een kans gegeven en het aan de muur gehangen, maar ik werd er hartstikke ongelukkig van. Het is gewoon niet mooi. Ik had het zelf beter kunnen maken. Nu staat het in de schuur en is mijn muur nog altijd kaal. Ik nam me één ding voor: ik zeg nooit meer een koop toe, voor ik het item in het echt heb gezien. Dit gebeurt me niet nog een keer.”

Marktplaats Misères: ook zoiets meegemaakt?

Heb jij ook zo’n verhaal? Vertel ons over jouw Marktplaats Misère door onderstaand formulier in te vullen en wie weet verschijnt het verhaal binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om het verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.

Wat is jouw Marktplaats Misère?

Laat hier je contactgegevens achter als we contact met je mogen opnemen over je verhaal.