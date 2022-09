Marktplaats Misères: “Hij haalde de gratis fiets op, maakte er foto’s van voor ons huis en verkocht ’m voor € 100”

Verkoper: Marjan (50) Item: Damesfiets Vraagprijs: Gratis

“Mijn oude damesfiets ging op Marktplaats na de aanschaf van een elektrische fiets. Ik bood ‘m gratis aan, omdat-ie meer dan dertig jaar oud is en niet meer in een beste staat verkeerd. Met de eerste reageerder maakte ik een afspraak.

Verrassing

Het verliep allemaal soepel: de man kwam op tijd, gedroeg zich keurig en nam de fiets mee. De verrassing kwam de volgende dag. Mijn man spotte onze fiets opnieuw op Marktplaats, maar dan met een vraagprijs van € 100. En dat niet alleen, de foto's bij de advertentie waren geschoten voor onze woning. Het hele vooraanzicht stond erop, inclusief de voordeur met het huisnummer.

Lef

Mijn mond viel open van verbazing. Niet alleen had hij de fiets waarschijnlijk opgehaald met als doel ’m voor de volle mep te verkopen, ook had hij er een hele fotoshoot mee gehouden voor ons huis. Als ik uit het raam had gekeken, had ik het zien gebeuren. Wat een lef heb je dan!

Bericht

Mijn man besloot een bijdehand berichtje te sturen. ‘Gratis ophalen en er dan honderd piek voor vragen, jij durft’, stuurde hij. ‘Slim toch’, stuurde de man terug, met een knipoog erbij. Schaamteloos, vond ik het. ‘Ik zie wel graag dat je onze woning onherkenbaar maakt’, liet mijn man hem weten. Daar heeft hij nooit reactie op gekregen.

Flink chagrijnig

Toen we een dag later weer keken, stond de advertentie op ‘gereserveerd’. De kans is dus groot dat de fiets daadwerkelijk voor € 100 verkocht is. Daar ben ik een dag lang flink chagrijnig van geweest. Niet om het misgelopen geld, maar omdat ik het ronduit teleurstellend vind dat mensen zo kunnen zijn. Je hoopt iemand blij te maken door iets gratis weg te geven, maar er wordt gewoon op schandalige wijze van je geprofiteerd.”

