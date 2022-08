Marktplaats Misères: “Hij sloeg mijn voortuin kort en klein omdat ik niet thuis was”

Verkoper: Margreet (63) Item: elektrische fiets Vraagprijs: € 400

“Wegens gezondheidsproblemen kan ik helaas niet meer fietsen. Daarom ging mijn elektrische fiets op Marktplaats. Die zag er nog hartstikke netjes uit. Ik had ’m immers nog geen jaar en hij stond altijd in de schuur. Ik koos ervoor om een niet al te hoge prijs te vragen. Het leek me fijn om er snel vanaf te zijn. Ik kan het geld namelijk goed gebruiken. Waarschijnlijk koos ik voor een iets té lage prijs, want het liep gelijk storm. De berichten stroomden binnen. Ik zag door de bomen al gauw het bos niet meer. Gelukkig hielp mijn zoon me. Samen hebben we de berichten en biedingen op een rij gezet en zo kwamen we bij het hoogste bod uit. We schreven de bieder dat hij de fiets zaterdagochtend kon ophalen.

Onverwachte wending

Die zaterdag verliep alleen niet zoals verwacht. Ik werd die ochtend wakker met vreselijke pijn. Ik heb een aandoening waarbij dit helaas zomaar kan gebeuren. Ik ben ook best wel wat pijn gewend, maar dit was heel erg. Ik belde de huisarts en gelukkig kon ik terecht. Mijn zoon kwam me ophalen en samen gingen we erheen. Helaas bleek al snel dat ik naar het ziekenhuis moest. In alle hectiek vergat ik mijn Marktplaats-afspraak. Het was mijn zoon die er die middag plotseling aan dacht. De afspraak was toen al uren geleden.

Geen contact

Ik heb de Marktplaats-app niet op mijn telefoon én ik had het telefoonnummer van de koper niet, dus ik kon geen bericht sturen totdat ik weer thuis was. Gelukkig hoefde ik niet lang in het ziekenhuis te blijven en kon ik na een snel bezoek aan de apotheek naar huis.

‘O nee’, hoorde ik mijn zoon zeggen toen we de straat in reden. ‘Wat?’, vroeg ik. ‘Je tuin.’ Geschrokken keek ik naar mijn voortuin. Het was één grote ravage. Potten lagen in scherven op de tegels, bloemen waren uit de grond getrokken en er lag aarde door de hele tuin. De tranen schoten in mijn ogen. Ik wist gelijk: dit moest de koper van Marktplaats zijn geweest.

Kwade berichten

Toen ik eenmaal achter de computer zat, ontdekte ik al snel dat ik gelijk had. De man had me de hele dag met kwade berichten bestookt. Ik las de meest verschrikkelijke scheldwoorden. Ik snap dat het voor hem ontzettend vervelend was om na een rit van drie kwartier - zo las ik in de berichten - voor een dichte deur te staan en daarna weer hetzelfde stuk terug te moeten rijden. Maar om dan zulke afschuwelijke woorden te gebruiken. En dat niet alleen: om ook nog eens zo tekeer te gaan in de tuin... Ik snap er werkelijk niks van.

Aangifte

Gelukkig heb ik mijn zoon: hij ging gelijk in de tuin aan de slag om de boel een beetje toonbaar te maken. Ik ben zelf namelijk niet in staat om in de tuin te werken. Ook belde hij bij de buren aan om te vragen of zij iets hebben gezien. Dat bleek zo te zijn, meerdere buren hadden uit hun raam te gekeken. Hierdoor konden we aangifte doen. Ik zal niet zo snel meer iets op Marktplaats te koop aanbieden. Van dit incident ben ik me rot geschrokken.”

