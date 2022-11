Marktplaats Misères: “Ik bewoog hemel en aarde om op tijd te zijn, kwam de koper niet opdagen!”

Verkoper: Isolde (44) Item: tas Vraagprijs: € 399

“Ik verkocht een dure tas op Marktplaats. De advertentie stond al maanden online, zonder resultaat. Ik vroeg er een hoop geld voor, dat is-ie immers waard. Ik merkte wel dat potentiële kopers het een onprettig idee vonden om zo’n groot bedrag vooraf over te maken. Ik vond het op mijn beurt onprettig om onbekenden mijn huisadres te geven. Ik woon namelijk alleen. Helaas kwam de verkoop hierdoor maar niet van de grond, terwijl ik graag van de tas af wilde. Ik kon het geld namelijk goed gebruiken.

Openbare plek

Toen ik onlangs een bericht kreeg van iemand die de tas voor de vraagprijs wilde kopen, besloot ik het een keer anders aan te pakken. ‘We kunnen op een openbare plek afspreken’, stelde ik voor. Zo kwam hij niet bij mij aan de deur en hoefde hij het bedrag niet vooraf naar mij over te maken. Hij ging ermee akkoord. Dolblij was ik dat de verkoop eindelijk zou doorgaan. We spraken af in een bekende winkelstraat van een grote stad. Ik zou daar die dag voor werk zijn, en de koper bleek er te wonen. Ideaal, leek me, ware het niet dat alles op die dag in de soep liep.

Telefoontje

Op de dag van de afspraak had ik de tas keurig opgepoetst en ingepakt meegenomen naar de werklocatie. Plotsklaps ging mijn telefoon. Mijn vader was ernstig ten val gekomen en lag in het ziekenhuis. Als een speer ging ik erheen. Gelukkig bleek het allemaal mee te vallen, maar mijn planning was wel helemaal om zeep. Toen ik ’s middags op de klok keek, schrok ik. Ik wilde nog langs kantoor, voor die Marktplaats-afspraak, maar dan moest ik wel opschieten.

Autopech

Zal je altijd zien: precies op dat moment startte mijn auto niet. Hoe kan dit nou?, dacht ik. De paniek gierde door mijn lijf. Ik belde mijn broer - die goed is met auto’s - en vroeg een omstander om hulp. Hun adviezen mochten alleen niet baten. Intussen begon de tijd te dringen, ik moest naar die Marktplaats-afspraak. Het idee dat ik die man zou laten staan, vond ik niet kunnen. Niet in de laatste plaats wilde ik dat de koop doorging. Ik besloot met het openbaar vervoer naar de winkelstraat te gaan, maar dat bleek best een gedoe. Ik moest twee bussen nemen, maar eerst nog 20 minuten naar een halte lopen. Een enorm gedoe, maar ik deed het wel. Afspraak is afspraak.

In de kou laten staan

Stipt op tijd kwam ik hijgend aan bij de afgesproken plek, mét de tas onder mijn arm. De man was er nog niet. In eerste instantie was ik vooral blij dat ik het had gehaald, nu ging de koop gelukkig door! Tot ik een kwartier later nog steeds in mijn eentje stond. Hij zou toch wel komen? Na nog een kwartier besefte ik dat dat niet zou gebeuren. Ik had hemel en aarde bewogen om op tijd te zijn, maar hij kwam niet.

Ik baalde als een stekker. Het was een hele intense dag geweest en ik had me ingespannen om op tijd te zijn. Dat hetzelfde fatsoen er andersom niet was, voelt ontzettend lullig.”

