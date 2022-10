Marktplaats Misères: “Ik brak mijn arm doordat de ‘zo goed als nieuwe’ loopband defect bleek”

Koper: Josine (36) Item: loopband Vraagprijs: € 150

“Ik ben een fervent hardloper, maar moet eerlijk bekennen dat ik deze hobby vooral in het voorjaar met plezier uitoefen. Zodra het koud, nat en guur wordt, ben ik minder makkelijk te porren. Daarom bedacht ik dit jaar nog voordat de ‘r’ in de maand zat, dat ik een loopband wilde aanschaffen. Zo heb ik in de herfst en winter geen excuus meer en blijf ik in beweging.

Loopband gekocht via Marktplaats

Helaas is een loopband al gauw erg duur. Daarom besloot ik mijn zoektocht op Marktplaats voort te zetten. Dit stemde me positief, want ik kwam exemplaren tegen die als ‘zo goed als nieuw’ werden gemarkeerd voor slechts een derde van de winkelprijs. Het duurde dan ook niet lang voordat ik een deal sloot met een verkoper. We maakten een afspraak, ik maakte een plekje vrij in mijn woning en regelde vervoer om het apparaat op te halen.

Nauwelijks gebruikt

Toen ik de loopband voor het eerst in het echt zag, was ik niet ontevreden. Het ding zag er prima uit. De verkoper benadrukte dat het apparaat echt nauwelijks was gebruikt. Er was absoluut niks mee aan het handje. Misschien had ik toen al moeten opmerken dat hij dit iets te veel benadrukte, want er bleek wel degelijk iets mis.

Pijnlijke val

Toen ik vol goede moed de loopband voor de eerste keer betrad, merkte ik meteen dat er iets loos was. Met horten en stoten kwam het apparaat op gang. De eerste paar minuten bleef de band haperen. Hierdoor verloor ik steeds bijna mijn evenwicht. Toen ik de band sneller liet lopen, ging het beter. Het haperen leek te zijn gestopt. Na een tijd kreeg ik er vertrouwen in en begon ik hard te rennen. Dat ging een paar minuten goed, tot de band in één klap tot stilstand kwam. Ik viel hard achterover met mijn volle gewicht op mijn bovenarm. Ik voelde direct dat er iets niet goed was.

Hij negeerde mijn bericht

Mijn bovenarm bleek gebroken. Een paar dagen na mijn val was mijn hele arm paars van de bloeduitstortingen. Omdat de breuk te hoog zat, kon deze niet in het gips en moest ik minimaal 6 weken met een draagband lopen. Van loopband naar draagband, dus. Uit frustratie stuurde ik de verkoper van de loopband een berichtje. Ik liet hem weten dat de loopband niet naar behoren werkte, want dat was me inmiddels wel duidelijk, en dat ik mijn arm niet had gebroken als hij daar eerlijk over was geweest. Het luchtte op om dit te sturen, maar ik ontving helaas nooit antwoord. Inmiddels heb ik een kenner naar het apparaat laten kijken en er blijkt van alles mis mee te zijn. De loopband is rijp voor de schroot.”

Marktplaats Misères: ook zoiets meegemaakt?

Heb jij ook zo’n verhaal? Vertel ons over jouw Marktplaats Misère door onderstaand formulier in te vullen en wie weet verschijnt het verhaal binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om het verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.

Wat is jouw Marktplaats Misère?

