Marktplaats Misères: “Ik deed per ongeluk dure hobbyspullen van mijn man op de post”

Verkoper: Erna (53)

Item: Sneakers

Vraagprijs: € 50

“Mijn man heeft een nogal prijzige hobby: hij verzamelt op afstand bestuurbare helikopters. Op zolder staan al zijn modellen uitgestald. Toebehoren bewaart hij in schoenendozen. Achteraf gezien hadden we die schoenendozen even moeten labelen. Of een ander opbergsysteem moeten verzinnen. Want een paar weken geleden ging het goed mis.

Gympies

Mijn man en ik dragen veel gympies van een bepaald merk. Daar hebben we dan ook veel schoenendozen van. Nu wilde het toeval dat ik een nieuw paar heb gekocht, waarvan ik na een aantal maanden toch echt moest concluderen dat ze te klein vallen. Retourneren ging niet meer, dus zette ik ze op Marktplaats.

Wisseltruc

Nadat ik een deal had gemaakt met een koper, zette ik de schoenendoos op de eettafel. Daar wilde ik ‘m diezelfde avond nog klaarmaken voor verzending. Die dag was mijn man druk in de weer met zijn helikopters. Hij ging naar vrienden toe waarmee hij het één en ander zou uitwisselen. Toen ik na een dag thuiswerken van mijn kantoortje boven terug naar beneden liep, zag ik een schoenendoos op de trap staan. Achteraf gezien had ik míjn doos op de eettafel gezet, maar op dat moment dacht ik dat dit mijn schoenen waren.

Op de post

Ik kan mezelf nu wel voor mijn kop slaan. Waarom heb ik het verschil in gewicht niet gevoeld? De helikopters van mijn man zijn hartstikke zwaar. Nu zat er weliswaar geen hele helikopter in de doos, maar wel wat prijzige onderdelen. Zonder dat ik hier erg in had, heb ik de doos dichtgeplakt, het verzendlabel erop geplakt en 'm op de post gedaan.

Onzichtbare doos

Ik ben waarschijnlijk zelfs nog langs de eettafel gelopen, maar daar stond mijn schoenendoos niet meer op. Mijn zoon had 'm eraf gehaald en op een stoel gezet toen hij ging eten. Daardoor stond de doos behoorlijk uit het zicht.

Bericht

Sterker nog: mijn man en ik kwamen er pas achter dat ik de verkeerde doos had opgestuurd toen we de volgende dag een bericht van de koper kregen. Zij stuurde me een foto van de inhoud en leek net zo verbaasd te zijn als ik. ‘O nee, wat dom!’ riep ik. ‘Ik heb per ongeluk een doos van jou opgestuurd naar die vrouw van Marktplaats.’ Ik zag mijn man wit wegtrekken.

Het kwam goed

Hij is wel even flink pissig op me geweest. Een aantal keer kreeg ik te horen hoeveel de desbetreffende spullen hadden gekost. Hij was bang dat als de koper dit zou beseffen, ze de doos niet terug wilde sturen. Gelukkig was dit niet het geval. De vrouw wilde veel liever mijn sneakers dan die doos vol grijze onderdelen. Op onze kosten stuurde ze de doos terug. Wat was ik opgelucht toen het bezorgd werd! En natuurlijk heeft zij alsnog de sneakers gekregen. De volgende keer controleer ik het pakket wel tien keer voordat ik iets op de post doe.”

Marktplaats Misères: ook zoiets meegemaakt?

