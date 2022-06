Marktplaats Misères: “Ik gleed uit over een bananenschil en moest de afspraak afzeggen”

Koper: Samantha (42)

Item: tas

Vraagprijs: € 20

“Al maandenlang had ik een tas op het oog. Ik vond 'm prachtig, maar had al genoeg tassen, vond ik. Toch kon ik 'm maar niet uit m'n hoofd zetten. Op een dag besloot ik: ik doe het gewoon. Ik koop de tas. Wat denk je? Uitverkocht. Ik baalde er flink van. Tot ik plotseling bedacht om even op Marktplaats te zoeken. En ja hoor! Daar stond-ie. Voor maar € 20, een kwart van de vraagprijs.

Topdeal

Deze vondst voelde als het winnende lot uit de loterij. Gauw benaderde ik de verkoper. Wat bleek? Ze woonde ook nog eens in de buurt! We spraken af dat ik de tas de volgende dag zou komen ophalen.

Pijnlijke val

Die ochtend stond ik in de keuken. Ik maakte een gezond sapje voor mezelf. Appels, kiwi's en bananen gingen in de blender. Toen ik me omdraaide, merkte ik niet dat ik de schillen van de fruitstukken zo van het aanrecht veegde. Plotseling ging de deurbel. In een ferme beweging draaide ik me om, en zette ik een stap richting de voordeur. Je raadt het al. Met mijn voorste been stapte ik op de schillen. Ik gleed hard achterover. Precies zoals je altijd in tekenfilms ziet gebeuren.

Zere pols

Ik landde hard op mijn rechterarm. Auw, dat deed pijn. Gauw stond ik op, om alsnog open te doen voor de pakketbezorger aan de deur. Eenmaal terug in de keuken merkte ik dat die arm toch wel erg zeer deed, met name mijn pols.

Berichtje

Ik besloot om even langs de huisartsenpost te gaan om ernaar te laten kijken. Misschien was het wel gebroken, dacht ik. Dat betekende wel dat ik niet naar mijn Marktplaats-afspraak kon. Ik stuurde de koper een berichtje: “Ik moet onze afspraak helaas verplaatsen, uitgegleden over een bananenschil”, schreef ik. Een beetje kort door de bocht, maar ik had haast. Waar ik geen rekening mee had gehouden is dat dit berichtje voor de verkoper nogal ongeloofwaardig overkwam.

Geen respons

“Serieus?”, stuurde de verkoper terug. Dit las ik alleen niet. Ik keek die middag uren niet op mijn telefoon, omdat ik met mijn gekneusde (zo bleek later) pols bij de dokter zat. “Hallo?”, stuurde de verkoper. “Is dit grappig bedoeld?”

Verkeerd begrepen

Toen ik uren later weer op mijn telefoon keek, zag ik de berichten. Oeps! “Nee, niet grappig bedoeld”, stuurde ik terug. Gelijk begon de verkoper te typen. Uit alles bleek dat ze mijn bericht niet goed had begrepen en dacht dat ik haar in de maling nam. Ze was not amused, want had alsnog thuis zitten wachten. “Ik zie af van de verkoop, ik verkoop de tas liever aan iemand die wel serieus is”, schreef ze.

Teleurstelling

Ik stuurde er nog een uitgebreid bericht achteraan waarin ik de situatie in detail uitlegde én mijn excuses aanbood. Ik hoopte dat ze zou begrijpen dat het een misverstand was. Helaas heb ik nooit meer van haar gehoord. Teleurgesteld bleef ik achter, mét gekneusde pols maar zonder die fantastische tas.”

Marktplaats Misères: ook zoiets meegemaakt?

Heb jij ook zo’n verhaal? Vertel ons over jouw Marktplaats Misère door onderstaand formulier in te vullen en wie weet verschijnt het verhaal binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om het verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.