Marktplaats Misères: “Ik kreeg mijn jurk teruggestuurd, stinkend naar sigarettenrook”

Verkoper: Alexandra (28) Item: een cocktailjurkje Vraagprijs: € 50,-

“Marktplaats is mijn beste vriend. Ik heb namelijk nogal een gat in mijn hand als het aankomt op kleding. Gelukkig kan ik miskopen eenvoudig weer verkopen via Marktplaats, waardoor ik weer geld heb voor nieuwe kleding. Maar helaas kom je er soms mensen tegen die het voor anderen verpesten.

Gloednieuw jurkje

Zo was er een vrouw die een jurkje van mij wilde kopen. Het was een exemplaar van een prijzig merk, met het kaartje er nog aan. In keurige staat, dus. Ik sprak een bedrag af met de vrouw en stuurde het jurkje netjes verpakt naar haar op. Alles leek koek en ei, tot ik de volgende dag een bericht kreeg.

Het paste niet

De vrouw had het jurkje ontvangen en paste ’m niet. Het jurkje had maat S, dat stond op het label, en zo had ik het ook in mijn advertentie gecommuniceerd. Toch was de vrouw het er niet mee eens. “Ik heb maat S, maar hij valt veel te groot”, zei ze. “Jij had moeten zeggen hij niet op maat valt.”

Ze eiste haar geld terug

In eerste instantie vond ik dat onzin. Op het label staat maat S, dus het is maat S. Ik kan er niks aan doen dat zij ’m niet past. Alle lichamen zijn immers anders. Daar was de vrouw het niet mee eens. Ze wilde het jurkje naar mij terugsturen en haar geld terug. “Ik ben geen webshop”, liet ik haar weten. “Terugsturen doe ik niet aan.”

Dagenlang bestookt met berichten

Daar liet de vrouw het er echter niet bij zitten. Hoe vaak ik ook zei dat ik de jurk niet terug wilde nemen, ze bleef aandringen. Dagenlang. Toen ik haar besloot te negeren, vond ze me op Facebook. Daar bestookte ze me opnieuw met berichten. Ze vond het schandalig dat ik haar negeerde en zei dat ik haar besodemieterde. Ik werd er gek van!

De maat was vol

Toen ik tijdens een werkdag constant werd afgeleid door haar binnenkomende berichten op mijn telefoon, was de maat voor mij vol. Ik gaf toe. Ik liet haar weten dat ze het mocht terugsturen en dat ik het geld zou overmaken, om van het gezeur af te zijn.

Het stonk een uur in de wind

Twee dagen later kwam de doos binnen. Toen ik de jurk eruit haalde, viel mijn mond open van verbazing. Er kwam namelijk direct een hele sterke geur af: sigarettenrook. De jurk stonk een uur in de wind. Nu voelde ík me besodemieterd. Tot op de dag van vandaag vermoed ik dat ze de jurk naar een feestje heeft gedragen en daarna besloot te proberen of ze haar geld terug kon krijgen. Ik geloof er niks van dat ze ’m niet paste. Ik ben erin getrapt.

Wijze les geleerd

Kwaad heb ik haar nog een aantal berichten gestuurd waarin ik mijn beschuldigingen uitte. Maar nu was ik degene die genegeerd werd. Ik heb nooit meer iets van haar gehoord. Ik hoop dat ze van haar feestje heeft genoten. Ik heb in ieder geval een les geleerd: ik laat nóóit meer iets terugsturen.”

