Marktplaats Misères: “Ik liep mijn droombaan mis door een slecht getimede afspraak”

Verkoper: Mary (55) Item: Drie zelfgemaakte schilderijen Vraagprijs: € 150 per stuk

“Op Marktplaats verkoop ik al jaren zelfgemaakte schilderijen. Dit doe ik naast mijn baan als receptionist. Zo verdien ik een lekker zakcentje bij. Onlangs kwam ik online de vacature van mijn dromen tegen. Receptionist bij een kunstmuseum. Zo zou ik het werk dat ik graag doe met mijn passie voor kunst kunnen combineren. Ik solliciteerde enthousiast.

Sollicitatie

Tot mijn grote vreugde kwam ik door brievenronde heen en werd ik uitgenodigd voor een gesprek. Dit zou wel via Zoom zijn. Destijds heerste er nog veel corona en waren bedrijven voorzichtig. Ondanks dat ik niet veel Zoom-ervaring heb, vond ik het toch wel een prettig idee. Lekker solliciteren vanuit huis, wel zo makkelijk! Ik zette de datum met koeienletters in mijn agenda.

Grote deal

Een paar dagen voor het gesprek zou plaatsvinden, sloot ik een waanzinnige deal op Marktplaats. Een koper wilde drie grote werken overnemen. Wel kon hij ze alleen ophalen op de middag van mijn sollicitatie. Geen probleem, dacht ik, en ik sprak een uur voor de sollicitatie met hem af.

Te laat

Zul je altijd zien: de man kwam veel te laat. Hij zou er om 14:00 uur zijn, maar belde pas om 14:45 uur aan. Om 15:00 uur zou het Zoom-gesprek beginnen. Geschrokken keek ik op de klok toen de bel ging. Ach, ik heb nog een kwartier, ik heb deze meneer toch binnen een paar minuten de deur uit, stelde ik mezelf gerust. Het verliep even anders...

Kapot!

De man stond op het punt om met de werken onder zijn armen naar zijn auto te lopen, toen een van de schilderijen uit zijn handen glipte. In mijn voortuin viel de lijst in duizend stukjes. We schrokken ons allebei rot. Ik haastte me naar buiten om het werk op te rapen. De man geneerde zich ontzettend. Gelukkig was het schilderij zelf niet beschadigd, maar de lijst was niks meer waard. Nadat hij tientallen keren zijn excuses maakte, besloot ik hem het werk in een grote map mee te geven. Zo kon hij zelf een nieuwe lijst aanschaffen voor eromheen. Ik raapte de scherven op en we zeiden elkaar gedag.

Paniek

Toen ik binnen weer op de klok keek, schrok ik: het was al 14:56 uur. Gauw klapte ik mijn laptop open. Ramp na ramp volgde. Eerst besloot mijn laptop zelf om te gaan updaten. Ik kon het niet stoppen, maar moest wachten tot het apparaat klaar was. De minuten gingen zo traag als stroop voorbij. Het was stipt 15:00 uur toen ik er eindelijk weer in kon.

Nog meer paniek

Razendsnel probeerde ik Zoom op te starten. Maar argh, ik kreeg het niet aan de praat! Ik had een code voor de meeting gekregen, maar snapte er helemaal niks van. Waarom kwam ik er nou niet in?! Wederom gingen er minuten voorbij. Ik moest de vrouw waar ik de afspraak mee had wel iets laten weten. Te laat komen bij een sollicitatie kan natuurlijk echt niet. Ik besloot haar telefoonnummer te zoeken in mijn mail, maar ook dat kon ik niet vinden. De paniek gierde door mijn lichaam, zo erg dat ik de tranen over mijn wangen voelde lopen. Zo kon ik al helemaal niet in de meeting verschijnen.

Gemiste kans

Pas om 15:20 uur vond ik het telefoonnummer en belde ik de vrouw op. Geen gehoor. Tien minuten later probeerde ik het opnieuw en nam ze wel op. ‘Sorry Mary, maar ik heb over 1 minuut een sollicitatiegesprek met iemand anders. Het gaat niet meer lukken vandaag’, liet ze me weten. De rest van de middag heb ik snikkend op de bank doorgebracht.

Spijt

Dat sollicitatiegesprek is er nooit meer van gekomen. Ik had mijn kans verspild. Ze hadden die middag zoveel leuke kandidaten gesproken dat ze geen behoefte meer hadden aan een gesprek met mij. Ik had natuurlijk ook geen beste indruk gemaakt. Had ik die Marktplaats-afspraak maar nooit op dezelfde middag gepland. Wie weet had ik dan wel mijn droombaan gehad.”

