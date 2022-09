Marktplaats Misères: “Ik moest het vrolijke meisje vertellen dat ik de trampoline aan de verkeerde had gegeven”

Verkoper: Mirna (47) Item: divers kinderspeelgoed voor buiten Vraagprijs: gratis

“Heel de zomer zeurde ik er al om tegen mijn man: wanneer gaan we nu eindelijk die schuur opruimen? We konden onze kont niet keren, zo vol stond het daar. Ik stoorde me vooral aan de speeltoestellen van de kinderen waar ze allang te groot voor waren. Niemand maakte er nog gebruik van, maar ze stonden wel gigantisch in de weg.

Strakke planning

Op een dag besloot ik dat het niet langer kon. Ik zette de boel op de foto en vervolgens op Marktplaats. Ik vroeg geen geld, het mocht gratis worden afgehaald. Er kwamen al gauw veel reacties. Ik dacht slim te zijn door iedere afspraak op één en dezelfde middag te plannen. Eentje om twee uur, de volgende om half drie, dan om drie uur, enzovoorts. Zo zouden we in een middag van alle spullen af zijn.

Verwarring

Toen de middag eenmaal was aangebroken, kwam ik er al snel achter dat ik het helemaal niet zo slim had ingepland. Zo kwam de persoon van twee uur pas om half drie. Toen er werd aangebeld, wist ik niet of de persoon voor de deur nou voor de glijbaan of voor het speelrek kwam. Wat het al helemaal verwarrend maakte, is dat sommige mensen op meerdere items hadden gereageerd.

‘Eigenlijk kom ik voor de glijbaan, maar als je het speelrek nog hebt, neem ik die ook graag mee’, kreeg ik dan te horen.

Trampoline

Op een gegeven moment was ik de draad kwijt. Wat was er allemaal al weg? En hoeveel mensen zouden er nog komen? Waar ik stiekem al een beetje bang voor was geworden, gebeurde ook. Tegen vijf uur werd er aangebeld. Voor de deur stond een meisje van een jaar of zes met haar moeder.

‘Wij komen voor de trampoline!’, riep ze blij. Ik voelde dat ik rood werd. Ik had de trampoline namelijk een uur eerder al weggegeven.

Eerder die middag

Om vier uur had er een man voor de deur gestaan.

‘Ik ben van Marktplaats’, zei hij.

‘Je moet me even helpen hoor, waar kom je voor?’

Hij wist het niet zo goed, hij was door zijn vrouw gestuurd. Ik somde op wat ik nog had liggen.

‘Ja, de trampoline was het! Sorry hoor, ik was het even kwijt, maar dat was het inderdaad’, zei hij. Ik vertrouwde erop en gaf ’m mee.

Grote teleurstelling

Nu moest ik het meisje vertellen dat ze die dag geen trampoline zou krijgen.

‘Oh God, ik vind het heel vervelend om te zeggen, maar hij is al weg’, zei ik voorzichtig.

Het meisje keek verschrikt naar haar moeder. ‘Maar wij zouden ’m om vijf uur komen ophalen’, probeerde ze.

Ik legde uit wat er was gebeurd. Gelukkig reageerde de moeder er begripvol op. ‘Dan is er niks aan te doen’, besloot ze.

Het meisje legde zich er niet bij neer. Ze begon hard te huilen.

‘Ik wil een trampoline!’, schreeuwde ze terwijl de tranen over haar wangen rolde.

Ik stond gegeneerd in de deuropening. De moeder heeft haar opgepakt en in de auto gezet. Ik dacht dat die lege schuur me een ontzettend goed gevoel zou geven, maar ik heb het hele weekend buikpijn gehad.”

Marktplaats Misères: ook zoiets meegemaakt?

