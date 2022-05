Marktplaats Misères: “Ik ontving allerlei perverse reacties op mijn zwangerschapskleding”

Verkoper: Nathalja (37)

Item: Zwangerschapskleding

Vraagprijs: € 5 - € 50

“Marktplaats staat vol met zwangerschapskleding. Zelf heb ik tijdens mijn zwangerschappen flink mijn slag geslagen. Na de geboorte van mijn derde kind besloot ik mijn restanten op Marktplaats te verkopen. De berichten die ik toen kreeg, had ik nooit voor mogelijk gehouden.

Bericht van een man

Een van de eerste berichten die ik kreeg, kwam van een man. Hij vroeg me of een van mijn kledingstukken nog beschikbaar was. Ik liet hem weten van wel. Daarna stelde hij een vraag over de maat. Ik zocht er nog niks geks achter. Ineens begon hij me te complimenteren over mijn zwangere buik. Bij de advertentie had ik een foto geplaatst van toen ik nog zwanger was en het kledingstuk droeg. Op Marktplaats wil men namelijk graag foto’s zien waarop het kledingstuk daadwerkelijk gedragen wordt. Ik zag er geen kwaad in.

Seks met een zwangere vrouw

Het bleef niet bij dat ene compliment. Hij vertelde dat hij zwangere vrouwen de meest prachtige wezens op aarde vindt. Dat vond ik al een beetje gek, maar ik viel bijna van mijn stoel toen ik het bericht dat hij erna stuurde las. “Ik wil niets liever dan seks met een zwangere vrouw.”

Fetisj

Toen ik het bericht aan mijn man liet lezen, vertelde hij dat er zoiets bestaat als een fetisj voor zwangere vrouwen. Mijn mond viel open van verbazing. Het idee dat mannen online op zoek gaan naar vrouwen die in verwachting zijn, omdat ze daar opgewonden van raken... de rillingen lopen over mijn rug als ik eraan denk.

Nóg een bericht

Ik maakte de domme fout om de man niet gelijk te blokkeren en rapporteren. Hij stuurde me nog een bericht, dit keer met meer tekst. “Sorry als ik je hiermee overviel. Het lijkt me gewoon leuk om je te leren kennen. Ik heb grote bewondering voor zwangere vrouwen. Seks hoeft niet per se, ik wil je ook graag helpen, bijvoorbeeld bij de bevalling”, liet hij weten. Mijn maag draaide om.

In de war

Zelf was ik op dat moment allang niet zwanger meer, maar toch sloeg mijn hoofd op hol. Tijdens mijn drie zwangerschappen ben ik regelmatig naar het zwembad geweest. Zouden daar weleens mannen met een fetisj naar me hebben gekeken? En de foto’s die ik van mijn zwangere buik online heb gezet, wat als die in verkeerde handen zijn gevallen? Ik was er echt even door van slag.

Account verwijderd

Gelukkig realiseer ik me nu dat er echt geen zwangerschapsfestisjist op iedere hoek van de straat staat, maar ik was er behoorlijk van geschrokken. Inmiddels is het account van de man verwijderd. Marktplaats zal wel ingegrepen hebben. En mijn kleding? Die heb ik alsnog verkocht. Maar wel aan vrouwen!”

