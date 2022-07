Marktplaats Misères: “Ik verkocht mijn oude sokken voor een zogenaamd kunstproject”

Verkoper: Marlou (30) Item: oude sokken Vraagprijs: € 10

“Mijn gekste Marktplaatservaring is alweer een jaar of vijf geleden. Een vriendinnetje van mij stuurde een Marktplaatsadvertentie door in een groepschat. ‘Wow, meiden, dit moeten jullie echt doen!’, schreef ze. ‘Ik heb het gedaan en heb écht geld gekregen.’ Mijn aandacht was direct getrokken.

Gekke advertentie

‘Ik ben een student van de kunstacedemie. Voor een nieuw kunstproject ben ik op zoek naar oude damessokken. Hoe vaker ze gedragen zijn, hoe beter’, stond er in de advertentie. Ik schoot direct in de lach. Hij had het woord ‘kunstacademie’ fout geschreven, dus de kans dat de beste man die opleiding écht deed, leek me direct heel klein.

Een man met een voetenfetisj

In de groepschat concludeerden we met z’n allen dat het hier waarschijnlijk om iemand met een voetenfetisj zou gaan. ‘Goor!’ en ‘Wat een gekken heb je toch op de wereld’, schreven we. Toch vonden we het mateloos interessant. De man bood namelijk € 10 per paar sokken. We studeerden nog en konden iedere euro goed gebruiken. Dat niet alleen: de vriendin die de advertentie met ons deelde, had daadwerkelijk een tientje op haar rekening ontvangen.

In onderhandeling

In een melige bui besloot ik de man een bericht te sturen. ‘Voor € 15 heb ik een mooi, roze paar voor je in de aanbieding’, liet ik hem weten. Binnen een minuut kwam er al een reactie: ‘€ 10 is de vaste prijs’, deelde hij mee. Het verraste me hoe zakelijk hij bleef onder deze rare omstandigheden. ‘Goed dan’, zei ik, en ik gaf hem mijn rekeningnummer. Op dat moment had ik nog niet besloten of ik de sokken daadwerkelijk zou opsturen. Eigenlijk geloofde ik niet eens dat ik het geld echt zou ontvangen.

Een beetje leuke sokkenfoto

‘Ik wil eerst graag een foto van de sokken zien, daarna maak ik het over’, stuurde hij terug. Braaf deed ik wat hij vroeg. Ik deed zelfs mijn best om ze een beetje leuk op de foto te zetten, wat best een uitdaging is bij oude sokken. Maar blijkbaar werd het goedgekeurd: ‘Overgemaakt’, kreeg ik te horen.

Makkelijk geld verdienen

En inderdaad: het tientje stond op mijn rekening! Ik liet het mijn vriendinnen meteen weten in de groepsapp en wat bleek? Ik was niet de enige! Nog twee anderen hadden hetzelfde gedaan. We hadden er de grootste lol om. En wat was dit makkelijk verdienen! Verblind door de gedachte aan nog meer geld, besloot ik hem te vragen of hij interesse had in nog meer sokken. Maar hij was strikt: hij wilde niet meerdere paren van dezelfde vrouw. Een paar was genoeg.

Waar ben ik mee bezig?

Diezelfde avond propte ik de sokken in een envelop en deed ze op de post. ‘Waar ben ik in godsnaam mee bezig?’, dacht ik nog terwijl ik naar de brievenbus liep. Nooit had ik gedacht dat ik oude sokken zou verkopen aan iemand die er waarschijnlijk een voetenfetisj op nahoudt. Of ik hierna nog vaker sokken heb verkocht? Nee, dit was eens, maar nooit meer.”

