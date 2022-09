Marktplaats Misères: “Ik viel voor de verkoper, maar liep een blauwtje”

Koper: Kathalijne (46) Item: Gitaar Vraagprijs: € 150

“Het was al jaren een stille wens van me: gitaar leren spelen. Ik ben gek op gitaarmuziek, maar had het instrument nog nooit met een vinger aangeraakt. Nu ik een nieuwe baan heb, waar ik 20 uur per week werk in plaats van 32 uur, kwam er meer ruimte voor hobby's. Ik verdiepte me in muziekscholen in de buurt én besloot een tweedehands gitaar via Marktplaats op de kop te tikken. Al gauw liet ik mijn oog vallen op een advertentie en sloot ik een deal. Dat weekend kon ik de gitaar komen ophalen. Ik had er onwijs veel zin in. Dit was het begin van een bijzonder, muzikaal avontuur. Ik voelde het aan alles.

Steven

Toen de deur openging, stond er een man. Ik moest me inhouden om geen ‘wauw’ te zeggen. De man stelde zich voor als Steven. Hij zag eruit als een kunstzinnig type. Wild haar, stevige bovenarmen. Ik kreeg het er spontaan warm van. Voor ik het wist vroeg hij me naar binnen te komen. Hij leidde me door een waanzinnig huis, naar een kamer waar nog veel meer instrumenten stonden. Mijn hart maakte een sprongetje.

Romantische film

Ik vertelde Steven over mijn langgekoesterde wens om gitaar te leren spelen. Dat triggerde iets in hem, want hij begon gelijk in geuren en kleuren te vertellen. Hij liet me al zijn gitaren zien en vertelde er geamuseerd over. Mijn hart zat in mijn keel toen hij me vroeg of ik een van de gitaren eens wilde proberen. Ik mocht op een kruk gaan zitten en kreeg het instrument in mijn armen. Met zijn handen verschoof hij mijn vingers, zodat ze goed op de snaren lagen. Echt waar, het leek wel een romantische film. Even was ik in de zevende hemel.

Kriebels

Al met al ben ik zo'n driekwartier bij Steven thuis geweest, voor ik zijn woning mét gitaar verliet. Maar voor mij leek het bezoek uren te duren. Wat was het bijzonder. Dagenlang bleef hij door mijn hoofd spoken. Wanneer ik aan Steven dacht, voelde ik zelfs kriebels in mijn buik. Toen ik een goede vriendin vertelde over deze knappe man van Marktplaats, zei ze resoluut: ‘Je moet 'm mee uit vragen.’

Hét berichtje

In eerste instantie vond ik dat te spannend, maar later besloot ik toch de stoute schoenen aan te trekken. Dit soort mooie ontmoetingen gebeuren je immers niet iedere dag. Ik stuurde Steven een bericht. Ik schreef hem dat ik dankbaar was voor onze ontmoeting, dat ik hem een bijzondere man vond en dat ik hem graag nog eens wilde zien. Mijn handen trilden van de zenuwen.

Blauwtje gelopen

Toen ik het bericht net verstuurd had, voelde ik spanning op een positieve manier. Maar toen ik twee dagen later nog geen reactie had, maakten deze gevoelens plaats voor teleurstelling en schaamte. Op dag drie kwam het bericht terug: hij vond ons gesprek ook leuk, maar wilde het daarbij laten.

Traantje gelaten

In alle eerlijkheid: ik heb een traantje gelaten. Een blauwtje lopen is natuurlijk nooit leuk, maar dit voelde echt als een klap. Had ik het me nou zo verbeeld? Me mee laten slepen? Wat moest die man wel niet denken. Gelukkig heb ik wel iets anders moois overgehouden aan dit incident: mijn gitaar. Ik zit inmiddels op les en kan al aardig spelen. Daar kan geen man tegenop.”

