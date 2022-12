Marktplaats Misères: “Ik werd behoorlijk nerveus van al dat stiekeme gedoe”

Koper: de zoon van Anniek (55) Item: fiets Vraagprijs: € 150

“‘Zit er een geldautomaat in de Dorpsstraat?’, vroeg mijn 12-jarige zoon op een middag. ‘Ja, naast de supermarkt’, liet ik hem weten, ‘maar waarom moet jij geld pinnen?’ ‘Gewoon, ik heb geld nodig’, bromde hij terwijl hij naar boven liep. ‘Maar ik kan toch ook even wat geld voor je pinnen?’, riep ik hem na. ‘Neehee’, schreeuwde hij terug. Verbaasd bleef ik achter. Het was niks voor hem om dit te vragen. Waar had hij in hemelsnaam geld voor nodig?

Doemgedachtes

Toen ik dat weekend op zijn kamer aan het opruimen was, zag ik zijn portemonnee in zijn rugzak zitten. Tot mijn verbazing staken er meerdere briefjes van € 50 uit. Wat een geld voor een 12-jarige, dacht ik. Meteen voelde ik de stress door mijn lijf gieren. Wat zou dit betekenen? En waarom doet hij zo geheimzinnig? Hij zal er toch geen drugs van kopen ofzo? De gedachte schoot ineens door mijn hoofd. Of alcohol? Mijn zoon startte dat jaar in de brugklas en leerde daar allemaal nieuwe kinderen kennen. Die zouden toch geen slechte invloed op hem hebben? Ik werd er helemaal nerveus van.

Stiekem vertrek

Dat nerveuze gevoel bekroop me opnieuw toen hij de volgende dag zijn fiets uit de schuur haalde. ‘Waar ga je heen?’, vroeg ik. ‘Zeg ik niet’, zei hij. ‘Wat bedoel je?’ ‘Dat hoef jij niet te weten’, deelde hij me bijdehand mee. Wat was hier aan de hand? Ik snapte er niks van. Begrijp me niet verkeerd, ik weet dat er genoeg kinderen zijn die op hun twaalfde al alleen op pad gaan. Voor mijn zoon was het alleen behoorlijk a-typisch. Hij gaat nooit weg zonder te vertellen waarheen. Ik had er geen goed gevoel bij.

Verrassing

Anderhalf uur later - net toen ik me nog meer zorgen begon te maken - ging de deurbel. Mijn zoon stond voor de deur. Achter hem stond een onbekende man naast een busje. ‘Mam, je bent natuurlijk volgende week jarig, maar je krijgt nu alvast je cadeau van mij’, zei mijn zoon. Uit het busje haalde de man een damesfiets. ‘Huh, wat? Hoe kom je hier nou aan?’, vroeg ik hem compleet verrast. Later legde hij me uit dat hij de fiets via Marktplaats had gekocht. Hij wist hoe graag ik een nieuwe fiets wilde. Hij sloot een deal met een man die hier in het dorp woont. Hij was van plan geweest om met de damesfiets aan de hand terug naar huis te fietsen. Dat ging alleen moeizaam, waarna de verkoper hem aanbood hem thuis te brengen.

Lesje vertrouwen

Een schuldgevoel bekroop me: ik maar denken dat mijn zoon misschien wel drugs ging kopen van dat contante geld. Hoewel ik het ontzettend lief vond dat hij dit plannetje in het geheim had bekokstoofd voor mijn verjaardag, schrok ik wel van het feit dat hij bij een vreemde man in een busje is gestapt. Gelukkig had deze man goede intenties en wilde hij alleen maar helpen. Eind goed, al goed én een les in mijn zoon vertrouwen.”

