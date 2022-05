Marktplaats Misères: “Met 18 slachtoffers van oplichting stapten we naar de politie”

Koper: Ellen (50)

Item: Apple Watch

Vraagprijs: € 150

“Op Marktplaats kocht ik een Apple Watch voor € 150. De verkoper zou het horloge naar me opsturen. Toen ik ’m na een week nog niet had, werd ik wantrouwig. Ik bekeek de advertentie nog eens, en zag dat-ie honderden keren was bekeken en tientallen keren was bewaard. Ook waren er al veel biedingen, sommige van maanden geleden. Waarschijnlijk ben ik opgelicht, dacht ik. Zou deze verkoper het horloge aan meerdere mensen ‘verkopen’, zonder het ooit op te sturen? Ik maakte een melding bij Marktplaats.

Toch een pakketje

Tot mijn grote verbazing ontving ik een week later een pakket: een Apple Watch. Meteen voelde ik me schuldig: ik had onterecht een melding van oplichting gemaakt. Wat stom! Al gauw bleek echter dat ik het tóch bij het juiste eind had.

Het bleek een replica

Toen ik het apparaat aanzette, zag ik namelijk al snel dat er iets goed mis was. Wat ik op het scherm zag, klopte helemaal niet. Dat weet ik omdat mijn vriend ook een Apple Watch heeft. We vergeleken de twee apparaatjes en kwamen tot de conclusie dat ik een replica opgestuurd heb gekregen. Functies zoals de hartslagsensor werkten helemaal niet. De volgende dag zijn we naar een Apple Store gegaan en daar werd bevestigd wat we al dachten: het horloge is nep.

Oproep aan andere slachtoffers op Marktplaats

Weer maakte ik een melding bij Marktplaats. Ook heb ik de verkoper een bericht gestuurd, maar dat mocht niet baten. Uit boosheid maakte ik zelf een advertentie op Marktplaats aan: “Wie heeft ook een Apple Watch van verkoper X gekocht en deze nooit ontvangen?”, zette ik in de onderwerpregel. Al gauw stroomden de reacties binnen.

Gezamenlijke aangifte

Diezelfde dag deed ik nog aangifte bij de politie. Daar kreeg ik te horen dat er eerst meerdere aangiftes tegen de verkoper moesten worden gedaan, voordat ze er iets mee wilden doen. Dat bracht me op een idee. Ik besloot alle gedupeerden die hadden gereageerd op mijn oproep te vragen om ook aangifte te doen, gezamenlijk.

Met 18 man naar de politie

Uiteindelijk ontving ik meer dan 50 reacties van mensen die ook waren opgelicht. Sommige van hen kregen ook een nep-horloge opgestuurd, anderen helemaal niks. 18 van de 50 kreeg ik zover om naar de politie te stappen. Ik voel me nog trots als ik denk aan het moment dat we daar met 18 man op de stoep stonden. Als ze niet naar je willen luisteren, moet je het soms maar afdwingen. En er werd geluisterd! We hebben allemaal aangifte gedaan én uiteindelijk ook allemaal ons geld terug gekregen.

Mijn Marktplaats-advertentie werd verwijderd

Ik ben blij dat ik het heft in eigen handen heb genomen, want aan Marktplaats zelf heb je in dit soort gevallen niet zoveel. Sterker nog: ze hebben mijn advertentie verwijderd, maar die van de oplichter niet. Een oplichter opsporen vinden ze dus erger dan het oplichten zelf. Schiet mij maar lek!”

