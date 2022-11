Marktplaats Misères: “Mijn ex verkocht mijn spullen omdat hij boos op me was”

Verkoper: De ex van Melissa (37) Item: Twee truien en een horloge Vraagprijs: onbekend

“Onlangs kwam mijn relatie ten einde. We waren 3,5 jaar samen, maar eigenlijk ging het al een jaar niet goed. Mijn ex en ik kwamen erachter dat onze wensen en dromen voor de toekomst te ver uit elkaar liggen. We probeerden nog een tijd lang om hierin naar elkaar toe te groeien en te kijken waar we compromissen konden sluiten. We waren zelfs kort in relatietherapie, maar het mocht niet baten.

Ook al deed ik de laatste maanden van onze relatie echt mijn best om mijn ex nog een kans te geven, toch voelde ik in mijn hart dat het klaar was. Onbewust was ik al afscheid aan het nemen. Dat is misschien ook waarom ik kort na onze definitieve break-up al open stond voor een nieuwe liefde. Al een week nadat het hoge woord eruit was, begon ik weer te daten. Ik weet dat het snel is, maar ik werd meteen hopeloos verliefd. De timing was niet netjes, maar zo gaat dat nou eenmaal met liefde. Je kunt niet plannen wanneer je gevoelens voor iemand krijgt.

Mijn ex was woedend toen hij erachter kwam. Dat begreep ik, maar ik dacht ook: wij zijn uit elkaar, ik hoef geen verantwoording meer aan je af te leggen. Dat deed ik dan ook niet. Ik hield het contact af, ik was immers verliefd en wilde niet te lang in de break-up blijven hangen. Dat werd me niet in dank afgenomen.

Mijn ex en ik woonden nooit officieel samen, maar ik sliep wel veel bij hem. Ik had er niet aan gedacht dat er nog spullen van mij bij hem thuis lagen. Weken na onze break-up appte hij me nog steeds regelmatig. Vaak waren het boze berichtjes. Dan had een vriend van hem me weer ergens gezien met mijn date en bestookte hij me met vragen. Ik negeerde alles. Tot hij appte: ‘Ik heb al je spullen verkocht op Marktplaats.’ Een golf van paniek stroomde door mijn lichaam. Wat had ik bij hem laten liggen? Wat was er weg?

Uiteindelijk bleek het slechts om twee truien en een horloge te gaan. Alle drie van prijzige merken, dus hij zal er wel goed geld voor hebben gevangen. Hoeveel weet ik niet. Gelukkig zat er niks van emotionele waarde bij. Ik liet hem wel even weten hoe ontzettend kinderachtig ik deze actie van hem vond. Hij is dan misschien boos, maar ik heb niks verkeerds gedaan. We waren al uit elkaar toen ik begon met daten. Spullen van een ander verkopen is wél verkeerd. Toen ik tegen hem zei dat ik aangifte zou doen, schrok hij ontzettend. Eerst uitte hij dat door te schelden, later door te smeken. Uiteindelijk besloot ik om het niet te doen. Ik wil alles achter me laten en ik hoop dat mijn ex dat ook doet.”

