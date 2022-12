Marktplaats Misères: “Mijn schoonzus was beledigd omdat ze een tweedehands cadeau kreeg”

Koper: Sandy (37) Item: Boek Bod: € 12,50 inclusief verzendkosten

“Ieder jaar met Sinterklaas trekken we met de familie lootjes. Het is de bedoeling dat er een gedicht wordt geschreven en dat er een cadeau wordt gekocht. Surprises maken doen we gelukkig al jaren niet meer, wat een werk! Het budget voor het cadeau is € 20. Dit jaar trok ik de vriendin van mijn broer. Op haar digitale verlanglijstje stond een boek. Lekker makkelijk én binnen het budget.

Voordat ik het boek bestelde, besloot ik op Marktplaats te kijken. En ja hoor, daar stond het boek met de omschrijving ‘zo goed als nieuw’. Inclusief verzendkosten kon ik het voor € 12,50 overnemen. Waarom niet, dacht ik. Zo bespaar ik mooi een paar euro. En laten we eerlijk zijn: dat komt in tijden van inflatie hartstikke goed uit.

De verkoper stuurde het boek keurig op tijd op, dus ik had ’t ruim voor Sinterklaas binnen. Toen ik het uit het pakket haalde, was ik aangenaam verrast. Het zag er inderdaad nog goed uit. Ik pakte ’t in en keek er niet meer naar, tot de grote dag.

Teleurstellend ontvangst

Op sinterklaasavond waren mijn cadeau en gedicht door een speling van het lot als laatste aan de beurt. Mijn schoonzus had er dus het langste op moeten wachten. ‘Hèhè eindelijk’, riep ze verheugd. Toen ze na het lezen van haar gedicht het cadeaupapier van het boek afhaalde, keek ze eerst heel blij en daarna verward. ‘Ja, deze had ik gevraagd!’ riep ze. ‘Huh, is-ie tweedehands?’

Wat bleek? Niet alleen kon ze aan de ezelsoren in het boek zien dat het al gebruikt was, ook stond er met pen ‘voor Marja’ in geschreven. Mijn schoonzus heet niet Marja, maar de vorige eigenaar wel. Oeps, dat had ik niet gezien.

Plakkerig en vies

‘Heb je dit boek zelf al gelezen?’ vroeg ze verbaasd. ‘Nee joh, ik heb ’t op Marktplaats voor je gekocht’, zei ik. In haar voorhoofd verscheen een frons: ‘Maar hij was toch binnen het budget?’ Ze stak haar neus in het boek, rook en trok een vies gezicht. ‘Ik had vroeger een abonnement op de bibliotheek, maar dat heb ik opgezegd omdat ik al die plakkerige boeken zo vies vond’, liet ze me weten.

Ik vertrok die avond verdrietig naar huis. Ik voelde me behoorlijk te kakken gezet. Hoe moest ik weten dat mevrouw zo’n aversie had tegen tweedehands boeken? En dan nog, wat is er mis mee? Het is duurzamer én goedkoper. Of was ze beledigd dat ik niet het volledige budget aan haar had uitgegeven? Ik vind dat ze daar best begrip voor mag hebben, in deze financieel moeilijke tijden. Eerlijk gezegd vond ik haar reactie behoorlijk verwend.”

Marktplaats Misères: ook zoiets meegemaakt?

