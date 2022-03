Marktplaats Misères: “Mijn vreselijke baas bleek de verkoper te zijn”

Verkoper: de baas van Caroline Item: een vloerlamp Vraagprijs: € 40

“Ik vind het heerlijk om Marktplaats af te struinen, op zoek naar leuke items voor in huis. Op een dag stuitte ik op een geweldige lamp die ik móést hebben voor mijn woonkamer. Tot mijn vreugde sloot ik snel een deal met de verkoper. Een dag later mocht ik de lamp komen ophalen. De verkoper stuurde zijn adres. Onderaan zijn berichten las ik dat hij Hans heette. Dat ik toen al aan het adres kon zien dat de verkoper niet alleen dezelfde voornaam maar ook dezelfde woonplaats als mijn baas had, had ik totaal niet in de gaten.

Onderweg naar de verkoper

De volgende dag reden mijn vriend en ik enthousiast die kant op. Als ik toen had geweten wat er niet veel later zou gebeuren, had ik de lamp niet hoeven hebben. Hoe cool ik ‘m ook vond. Zo’n ongemakkelijk moment had ik mezelf heel graag bespaard.

Dure wagen

Eenmaal bij het huis, maakten mijn vriend en ik nog grappen over de tuin. Het was een typische onderhoudsvrije tuin: helemaal betegeld. Wij wisten al gelijk dat de mensen die er woonden niet onze types zouden zijn. We snappen er namelijk niks van als mensen kiezen voor een tuin zonder groen. Ook viel ons gelijk de dure auto op de oprit op. ‘Wat voor werk moet je doen om daarin te rijden?’, fluisterde mijn vriend me nieuwsgierig toe. Daar zouden we snel achter komen...

De baas

Nietsvermoedend drukte ik op de deurbel. Een paar tellen later zwaaide de deur open en keek ik recht in het gezicht van mijn baas. De vreselijke baas van het telefoniebedrijf waar ik werk. De baas waar ik al meer dan eens een aanvaring mee heb gehad. De baas die ik absoluut niet in mijn vrije tijd wil tegenkomen.

Ongemakkelijke ontmoeting

‘Caroline?’, vroeg hij verbaasd. ‘Oh, uhm, wat toevallig. We komen voor de lamp van Marktplaats’, stamelde ik. Ik voelde dat ik rood aanliep. Ik kon wel door de grond zakken. Het liefst draaide ik me om en rende ik weg, maar mijn baas liet ons binnen. Terwijl we door de gang liepen, keek mijn vriend me vragend aan. ‘Dat is mijn baas’, siste ik naar hem. ‘Nee joh’, lachte hij. ‘Hoe kan dat nou?’

Slechte sfeer

In de woonkamer liet mijn baas de lamp aan ons zien. De sfeer in de kamer werd ontzettend ongemakkelijk. Zeker toen ook zijn vrouw erbij kwam en hij aan haar uit probeerde te leggen dat ik voor hem werk. Mijn vriend, die nogal slecht om kan gaan met stiltes, begon de lolbroek uit te hangen in een poging de sfeer te verlichten. Maar in plaats van dat de twee om zijn grappen lachten, keken ze hem glazig aan. Ik heb zelden zoiets awkwards meegemaakt.

Lachwekkend

‘Nou, tot op het werk dan maar weer’, zei mijn baas nadat we voor de lamp betaald hadden. Ik wist niet hoe snel ik dat huis uit moest komen. Eenmaal in de auto barstte mijn vriend in lachen uit: ‘Hoe krijg je het voor elkaar om per ongeluk iets van je baas te kopen?’ Inmiddels kan ik er ook wel om lachen. En iedere keer als ik de lamp in mijn woonkamer zie staan, word ik weer aan deze ongemakkelijke situatie herinnerd.”

