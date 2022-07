Marktplaats Misères: “Of ik de telefoon even naar Nigeria kon opsturen, vroeg hij”

Verkoper: Jody (50) Item: Telefoon Vraagprijs: € 300

“Ik heb zelf niet veel ervaring met Marktplaats. Voor mijn scheiding zette mijn man er nog weleens iets op. Sindsdien heb ik er zelf nooit meer gebruik van gemaakt. Tot ik een nieuwe telefoon kocht en mijn zoon mij adviseerde om mijn oude telefoon op Marktplaats te zetten. Volgens hem kon ik er nog wel € 300,- voor vangen. Ik wilde natuurlijk geen dief zijn van mijn eigen portemonnee, dus besloot het te doen.

Hoog bod

Al gauw kreeg ik wat biedingen binnen, maar allemaal flink onder de vraagprijs. Tot ik opeens een verrassende mail kreeg: er was een bod van € 500,- uitgebracht. Wat gek, dacht ik. Waarom bood hij niet gewoon de vraagprijs?

Ongeloofwaardig

Snel stuurde ik hem dat ik zijn bod accepteerde. Die € 500,- wilde ik natuurlijk niet laten schieten. Hoewel ik er stiekem vanuit ging dat hij zijn bod weer terug zou trekken. Hij zou er vast snel achter komen dat hij dit model voor veel minder geld kon krijgen.

Afspraak

Niks bleek minder waar: hij wilde de telefoon graag voor dat bedrag komen ophalen. We maakten een afspraak. Ik was door het dolle heen, wat een goeie deal! Uit enthousiasme bedacht ik me welke items ik nog meer op Marktplaats zou kunnen zetten. Dit ging me goed af.

Bericht

De koper zou de telefoon ’s avonds op komen halen. ’s Middags liet ik mijn zoon nog even langskomen om de telefoon gereed te maken. Hij zette het toestel terug naar fabrieksinstellingen, zelf zou ik niet weten hoe dat moet. Op het moment dat hij ermee bezig was, kreeg ik een bericht van de koper.

Nigeria

‘Het gaat me niet lukken om vanavond te komen. Zou je de telefoon op willen sturen? Ik wil ’m cadeau doen aan een vriend in Nigeria. Als ik € 100,- extra naar je overmaak voor de verzendkosten, kun je het dan daarheen sturen?” vroeg hij.

Oplichter

Toen ik het bericht hardop voorlas, was mijn zoon gelijk duidelijk: “Mam, dat moet je echt niet doen! Het is een oplichter!” Hij legde uit dat Nigeria vol zit met scammers en dat de man waarmee ik chatte daar waarschijnlijk zelf nu zat. Ik schrok daar behoorlijk van.

Wanhoop

Ondertussen bleef de koper berichten sturen. ‘Alsjeblieft? Ik wil mijn vriend heel graag dit cadeau geven.’ Ook bood hij steeds meer geld. ‘€ 700,-?’ smeekte hij. Ik vond het moeilijk om dit grote geldbedrag te weigeren, maar mijn zoon hield voet bij stuk.

Enge verhalen

Toen ik ging Googelen op oplichting vanuit Nigeria kwam ik ontzettend veel soortgelijke verhalen tegen. Het blijkt inderdaad veel voor te komen. Niet alleen ben je in dit soort gevallen je telefoon kwijt, ook kunnen ze aan de haal gaan met je rekeningnummer en je gegevens zelfs gebruiken voor identiteitsfraude. Wat ben ik blij dat ik niet heb toegehapt!

Te mooi om waar te zijn

Uiteindelijk heb ik mijn telefoon alsnog via Marktplaats verkocht, maar wel voor een veel lagere prijs. Jammer, maar ik heb een wijze les geleerd: als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is dat het vaak ook.”

