Marktplaats Misères: “Of we niet samen naar dat concert konden gaan, vroeg de verkoper met een flirterige blik”

Koper: Cassandra (33) Item: twee concertkaartjes Bod: € 180

“Mijn zus en ik wilden dolgraag naar het concert van die ene internationale artiest. Helaas waren duizenden andere mensen even enthousiast over het feit dat hij eindelijk in Nederland kwam optreden. Op de dag van de kaartverkoop grepen we tot ons grote verdriet hartstikke mis. ‘Uitverkocht’ stond er groot op mijn computerscherm toen we eindelijk door die digitale wachtrij waren. Balen!

Speuren op Marktplaats

De dagen erna kreeg ik het concert maar niet uit mijn hoofd. Kon ik echt niet nog aan kaartjes komen? Ik deelde deze gedachtes niet met mijn zus, maar ging zelf op onderzoek uit. Hoe leuk zou het zijn om haar alsnog met tickets te verrassen? Nu weet ik dat het tricky is om concertkaartjes van mensen over te kopen. Er wordt veel opgelicht. Maar toen ik tóch even op Marktplaats gluurde en een advertentie zag van een verkoper uit mijn eigen dorp, werd ik enthousiast. Alle gedachtes over hoe onverstandig het was, gooide ik overboord en ik stuurde de verkoper een bericht.

Yes, ik mocht die avond nog langskomen! Hartstikke fijn, want hij woonde dicht in de buurt en zo kon ik goed bekijken of ik wel met echte tickets te maken had. Ik nam me voor om hem te vragen zijn aankoopmail te tonen. Heel verstandig, vond ik zelf. Eenmaal daar verliep de afspraak totaal anders dan ik voor ogen had.

Flirterige verkoper

De deur werd opengedaan door een man die ik achterin de veertig schatte. Hij stotterde maar was vriendelijk. ‘Je vraagt je misschien af waarom ik zelf niet meer naar het concert ga’, begon hij uit zichzelf te vertellen, ‘Ik zou met een meisje gaan, maar zij heeft het contact verbroken. Dus nu heb ik niemand meer om mee te gaan.’ ‘Ach, wat jammer’, antwoordde ik ongemakkelijk. ‘Ga jij met je vriend?’, vroeg hij. ‘Nee, met mijn zus’, legde ik uit. ‘We grepen net naast de kaarten, maar zijn superblij dat we nu alsnog kunnen.’

‘Wil je anders een bakkie koffie?’, vroeg de man. ‘Nee hoor, ik ga zo gelijk weer’, zei ik. Er viel een stilte. ‘Ik vind het eigenlijk toch wel heel jammer dat ik zelf niet meer naar het concert ga, ik had er erg veel zin in’, zei de man beteuterd. O nee, hij gaat de verkoop toch niet terug trekken, dacht ik. Ik had de kaarten bekeken en de aankoopmail gezien en het zag er allemaal goed uit. Ik wilde deze kaarten dus graag meenemen. ‘Ik weet dat je eigenlijk met je zus wil gaan... maar misschien kun je er over nadenken... dat wij misschien ook wel met z’n tweeën kunnen gaan?’, stamelde hij. Hij keek me aan met een intense blik. Nog nooit eerder voelde ik me zo ongemakkelijk. ‘Nou, ik ga toch liever met m’n zus, sorry’, zei ik zachtjes. Hij zei dat hij het begreep. Ik betaalde en maakte dat ik wegkwam.

Zus in een deuk

Nog diezelfde avond kreeg ik een flirterig berichtje via de chat van Marktplaats. ‘Sorry dat ik zo direct was. Ik vond je gewoon een mooie vrouw en het lijkt me erg leuk om je nog een keer te zien. Misschien kunnen we eens wat gaan drinken in het dorp?’ Ik liet hem weten dat ik niet geïnteresseerd was. Die week verraste ik mijn zus met de kaarten - ze was door het dolle heen - en ik vertelde haar het hele verhaal. Ze kwam niet meer bij van het lachen. ‘Nou mocht je je nog bedenken, Cas... ik offer mijn ticket graag op voor de liefde van je leven’, grapte ze.”

Marktplaats Misères: ook zoiets meegemaakt?

Heb jij ook zo’n verhaal? Vertel ons over jouw Marktplaats Misère door onderstaand formulier in te vullen en wie weet verschijnt het verhaal binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om het verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.