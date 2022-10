Marktplaats Misères: “Plotseling stond ik in de SM-kamer van een meesteres”

Koper: Marlissa (38) Item: handpers Vraagprijs: € 30

“Een hobby van mij is het maken van leren armbandjes. Hiervoor had ik een handpers nodig. Daarmee kun je gaatjes in het leer maken en er ringetjes in slaan. Ik vond er een voor een schappelijke prijs op Marktplaats.

Vriendelijke verkoopster

Tijdens het chatten kwam de verkoopster heel vriendelijk over. Ze vroeg me wat ik maakte en ik stuurde haar wat foto’s van mijn armbandjes. Ze complimenteerde me uitgebreid met mijn werk en vertelde dat ze zelf ook graag creatief bezig is. Een gelijkgestemde, dacht ik, leuk! Ik besloot een armbandje voor haar te maken en die cadeau te doen als ik de handpers ging ophalen.

Een mede-creatieveling

Op de dag dat ik mijn aankoop ging ophalen, bleek de vrouw net zo vriendelijk in het echt. Ze reageerde heel dankbaar op het armbandje en vond het leuk dat de handpers bij een creatieveling als ik terecht kwam. We stonden samen in haar woonkamer toen ze me aankeek en zei: ‘Ik heb er zelf ook mooie dingen mee gemaakt.’ Ik zag haar even twijfelen en toen zei ze: ‘Ik laat het je zien.’

Een complete SM-kamer

Ze verdween in een kamer en kwam even later terug met een leren korset met allerlei gespen. ‘Mooi gemaakt’, complimenteerde ik haar. Ze begon te glunderen en gebaarde me om mee te lopen. Ik liep achter haar aan een kamer in. Even wist ik niet wat ik zag: een SM-kamer!

Zelfgemaakte attributen

Het ene na het andere zelfgemaakte leren attribuut schotelde ze me voor, van zweepjes tot complete outfits. Ik was compleet verbouwereerd. Waarschijnlijk merkte ze aan me dat ik met m’n mond vol tanden stond. ‘Ik werk als meesteres... maar goed, ik snap het als dat niet jouw ding is’, stamelde ze en we liepen de kamer uit. Snel betaalde ik voor de handpers en nam ik afscheid.

Goed verhaal

Eenmaal thuis vertelde ik mijn vriend over dit bizarre voorval en liet ik het eens goed bezinken. Zo kom je nog eens ergens. Het is een goed verhaal waarom ik achteraf hard kan lachen. En met die handpers ben ik nog altijd hartstikke blij. Ik heb er inmiddels al honderden armbandjes mee gemaakt!”

