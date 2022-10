Marktplaats Misères: “Toen ik voor zijn deur stond, mét busje en hulp, mocht ik de tafel ineens niet kopen”

Koper: Rosanne (42)

Item: eettafel

Vraagprijs: € 100

“Ik was al een tijdje op zoek naar een nieuwe eettafel, toen ik het ideale exemplaar tegenkwam op Marktplaats. Nieuwe eetkamerstoeltjes had ik al en die zouden er perfect bij staan. Toen ik contact opnam met de verkoper, kreeg ik niet meteen een reactie. Ik baalde ervan, de tafel zou toch niet al weg zijn? Drie dagen later kreeg ik tot mijn verbazing toch antwoord: we hadden een deal.

Hulp ingeschakeld

Ik mocht de tafel in het weekend ophalen. Ik was dolblij, maar dacht wel: hoe ga ik dat doen? Het tafelblad was ruim twee meter lang, dat paste nooit in mijn kleine autootje. Ook ben ik de sterkste niet, dus de tafel optillen leek me een uitdaging. Ik besloot wat vrienden en mijn zwager te appen: wie o wie kon mij helpen? Al gauw bleek mijn zwager bereid om me uit de brand te helpen én hij regelde zelfs een busje voor me.

Op weg

Die zaterdag kwam mijn zwager met het busje aanrijden. Ik duwde hem alvast een fles wijn in handen als bedankje voor zijn hulp. Vol goede moed zetten we het adres van de verkoper in de navigatie en gingen we op pad. Het was best een eindje rijden, maar dat had ik er graag voor over. Het liep alleen allemaal anders dan gedacht.

Plottwist

Stipt op tijd drukte ik op de bel, een man deed open. ‘We komen voor de tafel’, zei ik enthousiast. De man keek van mij, naar mijn zwager en naar het busje in de straat. Hij twijfelde even en zei toen: ‘Moet je luisteren, er is ontzettend veel interesse in de tafel. Ik heb veel biedingen gehad, ook hoger dan die van jou. Ik wil de tafel best aan je verkopen, maar dan wil ik dat je de eetkamerstoelen erbij neemt.’

Afspraak is afspraak

Ik stond werkelijk met mijn mond vol tanden. ‘Voor € 100 extra kun je ze alle zes meenemen’, vervolgde hij. ‘Uhm, ik heb helemaal geen eetkamerstoelen nodig. Ik heb net nieuwe’, zei ik. ‘Dan verkoop ik de complete set liever aan iemand anders, ik hoop dat je dat begrijpt.’ Ik werd kwaad en zei: ‘Nee, dat begrijp ik niet. Wij hebben een afspraak. Ik heb een bus geregeld en mijn zwager is mee om de tafel te tillen. Je kunt toch niet nu ineens zeggen dat de deal niet doorgaat?’ Mijn zwager beaamde dat hij dat echt niet kon maken. Toch hield de verkoper voet bij stuk. ‘Sorry, maar ik ga geen dief zijn van mijn eigen portemonnee. Misschien wil jij de stoelen hebben?’, vroeg hij aan mijn zwager, maar die wilde ze ook niet. Zo stonden we nog een tijdlang te discussiëren, tot we ons realiseerden dat het echt geen zin had. Teleurgesteld stapten we in de bus en reden we terug.

Nieuwe tafel

Eenmaal thuis dook ik kwaad achter mijn computer en gaf de verkoper een negatieve beoordeling. Dat luchtte even op, maar ik baalde er zeker nog een week van. Totdat ik op Marktplaats een andere prachtige tafel tegenkwam. Misschien nog wel mooier dan de eerste. De koop van deze tafel lukte wél. Hij staat nu als stralend middelpunt in mijn woonkamer.”

