Marktplaats Misères: “Van de gekochte oogschaduw kreeg ik een ontstoken oog”

Koper: Sanne (41)

Item: Oogschaduw van Dior

Vraagprijs: € 7,50

“Ik ben een alleenstaande moeder met twee kleine kinderen en moet iedere maand de eindjes aan elkaar knopen. Ik ben dol op mooie kleding en make-up, maar vaak heb ik er het geld niet voor. Voor kleding ben ik daarom veel op Marktplaats en Vinted te vinden. Onlangs ontdekte ik dat er ook veel make-up wordt aangeboden op Marktplaats. En niet zomaar make-up, maar van de mooiste merken. Poeders van Chanel, paletten van Dior, ik keek mijn ogen uit. En allemaal voor kleine prijsjes.

Iets onbereikbaars kwam dichtbij

Razend enthousiast scrolde ik langs alle advertenties. Ik deed het ene bod na het andere. Telkens voor maar een paar euro. Ik werd ontzettend hebberig van al die mooie producten. Ik kocht mijn make-up altijd heel goedkoop, bij Action of Kruidvat. Een mascara van Chanel had ik nog nooit gehad. Het idee dat ik dit voor een paar euro kon kopen, maakte me dolgelukkig. Dat klinkt misschien sneu voor mensen bij wie geld geen rol speelt, maar voor mij kwam iets onbereikbaars ineens heel dichtbij en dat gaf een waanzinnig gevoel.

Volgens de advertentie nooit gebruikt

Uiteindelijk kocht ik flink wat make-up. Zo tikte ik een mascara van Chanel op de kop voor slechts € 5, terwijl de nieuwprijs zo’n € 40 is. De meeste producten die ik kocht, zijn nooit gebruikt. Tenminste, zo stond het in de advertenties beschreven. Echt zeker weten doe je het natuurlijk nooit, maar de producten zagen er schoon uit.

Oogschaduw ‘nauwelijks gebruikt’

Het ging mis toen ik voor € 7,50 een oogschaduwpalet van Dior kocht. Hierbij stond in de advertentie dat het palet ‘nauwelijks’ gebruikt was. Ik had verstandig moeten zijn en het niet moeten kopen. Ik weet namelijk heus wel dat gebruikte make-up niet hygiënisch is. Toch kon ik het niet laten, het was immers zo’n mooi palet.

Ontstoken oog

Al een dag nadat ik het palet voor het eerst gebruikte, kreeg ik last van mijn rechteroog. Mijn ooglid werd rood en begon te jeuken. De klachten werden erger en erger. Het jeukende gevoel veranderde langzaam in een branderig gevoel. Ook begon mijn oog steeds meer te tranen.

Twee weken last

Toen ik de volgende ochtend wakker werd, kreeg ik mijn oog bijna niet open. Mijn oogleden zaten helemaal aan elkaar vastgeplakt. Ik had slechts een keer eerder in mijn leven een ontstoken oog gehad, maar zo erg als dit nog nooit. Voor de zekerheid bezocht ik die dag de huisartsenpost. Met oogdruppels en grondig schoonmaken kwam het uiteindelijk goed, maar ik heb er ruim twee weken last van gehad.

Waarschuwing

Natuurlijk is het mijn eigen stomme fout geweest. Ik werd hebberig van al die lage prijzen, terwijl ik wel wist dat het niet slim is om gebruikte oogschaduw over te nemen. Ik zou iedereen hiervoor willen waarschuwen: gebruik nooit, maar dan ook nóóit oogmake-up van een ander. Ik heb nog geluk gehad, het had veel erger kunnen aflopen.”

