Marktplaats Misères: “Ze kwam met het hele gezin en plunderde mijn koelkast”

Verkoper: Irene (44)

Item: Kinderfietsje

Vraagprijs: € 30

“Het kinderfietsje van mijn zoon stond al een paar weken op Marktplaats zonder enige reactie. Plotseling ontving ik een bericht van een vrouw. Ze vroeg of het fietsje ook gratis weg mocht. Ik vroeg er € 30 voor, maar nadat ze me schreef dat ze in de bijstand zat, besloot ik overstag te gaan. Ik wilde er vanaf en het was me inmiddels duidelijk geworden dat ik niet veel biedingen zou krijgen. Ze mocht ’m gratis van me hebben, we maakten een afspraak.

Vijf kinderen

Een half uur te laat ging de bel. Toen ik de deur opendeed, moest ik even slikken. Ik zag een moeder staan met vier kinderen én een baby in de kinderwagen. ‘U komt voor het fietsje? Ik zal ‘m even pakken’, zei ik. ‘Zou ik misschien even onze waterflesjes bij je mogen vullen?’ vroeg de vrouw meteen. ‘Uhm, ja hoor.’ ‘En mag mijn dochter even bij je naar de wc? Ze moet nodig plassen.’

Volle woonkamer

Voor ik het wist, stond het hele gezin in mijn woonkamer. De twee jongetjes kregen al gauw de trampoline in de achtertuin in de gaten, en renden er gillend op af. De moeder zei er niks van. Zij vulde ondertussen vijf flesjes met water in de keuken.

IJsjes

‘Mama, mag ik een ijsje?’ vroeg het meisje dat terug kwam van de wc. ‘Mama heeft geen ijsjes bij zich. We zijn nu bij deze mevrouw thuis’, antwoordde ze haar dochter. ‘Mevrouw, heb jij een ijsje?’ vroeg het meisje brutaal aan mij. Ook nu greep haar moeder niet in. Met mijn mond vol tanden stamelde ik: ‘Eh, ja, ik heb wel Raketjes.’ De kinderen begonnen vrolijk te gillen.

Liever een Magnum

Met haar Raketje rende het meisje naar buiten, naar haar twee broertjes. Die wilden natuurlijk ook een ijsje. Voor ik het in de gaten had, renden de twee op mijn koelkast af en trokken ze zo de deur open. Daar zagen ze dat ik niet alleen Raketjes had, maar ook Magnums. ‘Mama, mag ik een Magnum?’ ‘Dat moet je aan de mevrouw vragen.’ Ik kon moeilijk ‘nee’ zeggen, maar dat betekende wel dat zijn zusje eigenlijk ook liever een Magnum wilde dan het Raketje dat ze al in haar mond had. Ze kreeg allebei.

Pijnlijk besef

Toen ze eindelijk met fietsje en al de deur uit waren, besefte ik pas wat er was gebeurd. De moeder kwam hier met vijf kinderen, die mijn vriezer plunderden, in mijn tuin speelden en ze tapte ook even 2,5 liter water bij me. En natuurlijk namen ze dat fietsje gratis mee. Dat is toch niet normaal?! Toen ik die middag zelf naar het toilet ging, zag ik als klap op de vuurpijl dat het meisje er een zooitje van had gemaakt. De vloer lag vol urine. Je begrijpt: ik was er even goed klaar mee. In het vervolg zet ik niet snel meer iets op Marktplaats en geef ik al helemaal niks meer gratis weg. Je weet nooit wie er aan je deur komt.”

