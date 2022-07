Marktplaats Misères: “Ze wilde een positieve zwangerschapstest van me kopen”

Verkoper: Mary-Louise (40)

Item: Babykleertjes

Vraagprijs: € 5 - € 20

“Na een grote opruiming zette ik een heleboel babykleertjes van mijn jongste zoontje op Marktplaats. Spotgoedkoop, waardoor ik al gauw veel berichten van geïnteresseerden kreeg. Tussen al die berichten zat één mailtje dat ik niet gauw zal vergeten.

Positieve zwangerschapstest

Het was een lange mail van een vrouw. ‘Goedemiddag, sorry dat ik je stoor. Ik reageer op je advertentie met babykleertjes, maar ben in iets anders geïnteresseerd. Het is misschien een gekke vraag, maar ik ben op zoek naar een positieve zwangerschapstest die ik kan overkopen.’

Nieuwsgierig geworden

Mijn mond viel open van verbazing. Een positieve zwangerschapstest kopen? Zou ze iemand in de maling willen nemen? De mail maakte me razend nieuwsgierig. Ik besloot haar niet te vertellen dat mijn jongste zoon bijna twee is en dat ik niet bepaald een verse zwangerschapstest voor haar had liggen. Ik wilde eerst een beetje doorvragen.

Bijzondere reden

‘Goedemiddag, mag ik vragen waarvoor je 'm wil gebruiken?’ mailde ik terug. Ik weet niet welk antwoord ik had verwacht. Of ik überhaupt een antwoord had verwacht. Maar het antwoord dat ik kreeg, zag ik totaal niet aankomen.

Haar vriend geloofde haar niet

Ik kreeg een mail van ruim 500 woorden terug. Ze schreef dat ze zeker wist dat ze zwanger was. Ze was al maanden niet meer ongesteld, haar buik was gegroeid, ze had zere borsten en nog tal van zwangerschapskwalen. Maar alle testen die ze deed waren negatief. Haar vriend dacht daarom dat ze loog en dreigde haar te verlaten als ze niet zou stoppen met roepen dat ze zwanger is. Ze wilde hem zo graag van haar gelijk overtuigen dat een positieve zwangerschapstest van een ander laten zien, haar laatste hoop was.

Empathie voor haar

Vol verbazing las ik haar zinnen. Ik voelde de wanhoop door haar woorden heen. Gek genoeg voelde ik ook gelijk empathie voor haar. Ik kreeg het gevoel dat ik met een jonge meid te maken had en wilde haar graag advies geven.

Op advies zat ze niet te wachten

‘Ben je al naar de huisarts geweest? Daar kunnen ze ook testen of je zwanger bent, bijvoorbeeld door een bloedtest. Mocht blijken dat dit niet het geval is, kan er onderzoek gedaan worden naar waar je kwalen vandaan komen’ luidde mijn advies. Al gauw bleek dat ze daarop niet zat te wachten.

Niet op die manier

Ze wilde niet naar de huisarts, ik kon haar echt alleen helpen met een positieve zwangerschapstest. Ik besloot eerlijk toe te geven dat ik die niet naar haar ging sturen. ‘Ik wil je best helpen, maar niet op die manier’, stuurde ik. Dat bracht haar op andere ideeën.

Verzoek om geld

‘Zou je dan misschien een bedrag naar me over kunnen maken? Mijn vriend en ik hebben het niet breed en hebben dan ook geen geld voor medisch onderzoek. Misschien kun je ons zo helpen?’ las ik op mijn scherm.

Ik voelde me naïef

Wat voelde ik me naïef. Ineens zag ik helder wat ik aan het doen was: ik liet me compleet inpakken door een wanhopig verhaal van een vreemde. Natuurlijk vroeg ze om geld. Ze had door dat haar emo-verhaal bij me werkte en keek wat er wél van me viel af te troggelen.

Het blijft een raadsel

Met het schaamrood op mijn kaken besloot ik haar te blokkeren. Nog lang dacht ik over de mail na. Zou dit meisje echt bestaan? En zou ze echt zwanger zijn zonder dat de testen een positief resultaat aangeven? Het kán. Of liegt ze? Is ze zelfs een oplichter? Is het helemaal geen vrouw? Ik zal het nooit weten.”

