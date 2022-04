Marktplaats Misères: “Een dag later stond hij weer voor de deur met de vraag of ik wilde daten”

Verkoper: Katja (55) Item: Platenspeler Vraagprijs: € 60

“Mijn man had een gloednieuwe platenspeler op de kop getikt, waardoor het oude exemplaar op Marktplaats kon. Ik maakte een advertentie aan op mijn naam. Het duurde niet lang voordat ik een geïnteresseerde koper vond. Voor de vraagprijs van € 60 wilde hij ’m de volgende dag komen ophalen.

Afspraak via Marktplaats

Om stipt 18:00 uur stond hij voor de deur. Ik was net thuis uit mijn werk en zag er nog helemaal opgedoft uit. Ik had die middag een presentatie gegeven en had speciaal daarvoor mijn mooiste pak aangetrokken en mijn haren in de krul gezet. De man was zichtbaar onder de indruk. “Zó”, klonk het toen ik de deur open deed. Ik vond hem niet echt aantrekkelijk. Hij leek ouder dan ik en was qua uiterlijk niet mijn type. Niet dat ik anders wel interesse zou hebben. Ik ben namelijk getrouwd en mijn man zat op dat moment in de woonkamer.

Daar stond hij weer

Nadat ik de platenspeler overhandigde en hij mij het geld gaf, taaide hij af. Ik dacht er verder niet meer aan, tot de volgende avond de bel ging. Ik deed open, en daar stond hij weer! Even vroeg ik me af of de platenspeler er misschien mee was opgehouden. Of was ik een kabel vergeten mee te geven? Hij bleek echter voor iets heel anders te komen...

Ik vind je knap

“Ik vroeg me af of je misschien een keer iets met me wil drinken”, stamelde de man. Ik stond met mijn mond vol tanden. Hij ging door: “Ik vind je namelijk een erg knappe verschijning.”

Ongemakkelijke stilte

“Oh... ehm... dank je, maar ik ben getrouwd”, zei ik terug. ‘Oh, jammer, dan houdt het op.” “Ja.” Een ongemakkelijke stilte viel. Ik hoopte dat hij nu weg zou lopen, maar hij bleef me aankijken. “Nou, fijne avond”, besloot ik en langzaam deed ik de deur dicht.

Stiekem best gevleid

Lachend vertelde ik over het voorval aan mijn man en mijn zoon. Die twee mochten best even horen dat ik met mijn 55 lentes nog hartstikke in trek ben. Ik voelde me stiekem best gevleid. Totdat ik twee dagen een berichtje ontving.

Toen begonnen de berichtjes

“De platenspeler werkt goed, hoor”, stuurde de man me via de chat van Marktplaats. Ik stuurde een duimpje terug. Vervolgens begon hij me te vertellen welke platen hij er al op had afgespeeld. Ik denk dat hij me wilde imponeren met zijn muzieksmaak. Waar ik me eerst nog gevleid voelde, begon ik de situatie best onprettig te vinden. Ik had de man namelijk al afgewezen en toch bleef hij contact zoeken. Hij wist nota bene dat ik getrouwd ben!

Hij weet waar ik woon

Nadat ik zijn betoog over de platen negeerde, kreeg ik nóg een berichtje. “En hoe is het met jou?” vroeg hij. Ik besloot het weer te negeren. Wat als hij van geen ophouden wist? Het idee dat deze man mijn adres heeft, vond ik best eng. Misschien moest ik dan de politie wel inschakelen. Gelukkig heb ik sindsdien niks meer gehoord. Ik hoop dat dit zo blijft. De volgende keer laat ik mijn man onze spullen op Marktplaats zetten.”

