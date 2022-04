Aanbod: schoonmaakwerk Aanbieder: Alisa (32) Vraagprijs: € 15 per uur

“Ik werk als zelfstandige schoonmaakster. Toen een vaste klant van mij wegviel, besloot ik een advertentie te plaatsen op Marktplaats. Ik had wel vaker gehoord dat schoonmaaksters op die manier met potentiële nieuwe klanten in contact kwamen. Ik had alleen nooit voorzien hoeveel perverse reacties ik hierop zou ontvangen.

Seksuele fantasieën

In de advertentie gaf ik aan waar mijn kwaliteiten liggen. Van de badkamer schoonmaken en ontkalken tot stofzuigen, en van de was doen tot ramen lappen. Ik voegde mijn uurtarief en contactgegevens aan de advertentie toe, maar expres geen foto. Dat leek me niet nodig. Waarom zou je een schoonmaakster op basis van uiterlijk uitkiezen? Toch weerhield het mannen er niet van om hun seksuele fantasieën op mij los te laten. Mijn advertentie stond nog geen uur online toen ik de eerste perverse reactie binnenkreeg.

Naakt schoonmaken

Een man beschreef in keurig geformuleerde zinnen dat hij op zoek was naar een vrouw die zijn appartement naakt wil schoonmaken terwijl hij toekijkt. Hij wilde me meer betalen dan mijn uurtarief: € 25 per uur. Hij liet me weten dat zijn verzoek absoluut geen grap was.

Kwaad en teleurgesteld

Ik schrok in eerste instantie best van zijn bericht. Had mijn tekst deze reactie uitgelokt? Achteraf gezien denk ik dat dit soort mannen het bij élke advertentie proberen, maar heel even dacht ik dat het aan mij lag. Daarna werd ik kwaad. Ik ben een professionele vrouw en neem mijn werk erg serieus. Hoe durft iemand daar zo op te reageren? Ook bekroop me een gevoel van teleurstelling: wat heb je toch een hoop vieze mannetjes op de wereld. In een kort berichtje liet ik hem weten dat ik niet geïnteresseerd was.

Kinky pakjes

Dezelfde dag ontving ik nóg twee berichten van seksuele aard. Mannen die me vroegen of ik wilde schoonmaken in allerlei kinky pakjes. Het haalde het bloed onder mijn nagels vandaan. Nadat ik ook een ongepast appje kreeg, haalde ik snel mijn contactgegevens uit de advertentie.

Serieuze reacties

Ik ontving ook een aantal serieuze reacties, maar dat werd ‘m in alle gevallen niet. De een wilde mijn uurtarief niet betalen, de ander woonde wel erg ver weg. Kortom: mijn poging om een nieuwe klant te vinden via Marktplaats mislukte.

Lesje geleerd

Inmiddels heb ik mijn advertentie verwijderd. De ongepaste berichten die ik kreeg, gaven me een naar gevoel. Gelukkig heb ik via via een nieuwe klant kunnen vinden. Ik zou iedereen afraden om je werkzaamheden via Marktplaats aan te bieden. Er zitten écht veel rare figuren op die site. Ik heb mijn lesje wel geleerd.”

