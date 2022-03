Marktplaats Misères: “Ik reed naar het huis van de oplichter, maar dat had ik beter niet kunnen doen”

Koper: de 12-jarige zoon van Miranda (50) Item: spel voor de Playstation Vraagprijs: €25,-

“Mijn 12-jarige zoon wilde heel graag een bepaald spel voor de Playstation hebben. Ik zei dat hij daar zelf voor moest sparen en dat we samen wel even op Marktplaats konden kijken of het daar goedkoper aangeboden werd. Zo gezegd, zo gedaan: mijn zoon kreeg het geld bij elkaar en we sloten een deal met een verkoper op Marktplaats. Mijn zoon verheugde zich ontzettend.

De verkoper reageerde nergens op

Helaas is het spel er nooit gekomen. We maakten het geld over en mijn zoon hoopte iedere dag dat de pakketbezorger vandaag zou aanbellen. Dat gebeurde niet. De verkoper gaf ook nergens reactie meer op. Als ik zelf voor een paar tientjes zou worden opgelicht, zou ik het er waarschijnlijk bij laten zitten. Maar het beeld van mijn teleurgestelde zoon deed mijn moederhart zeer.

Adres achterhaald

Ik besloot daarom met een ander, anoniem Marktplaats-account te reageren op een andere advertentie van de verkoper. Zo kreeg ik opnieuw contact zonder dat hij wist dat ik het was. Het lukte me zelfs om zijn adres te achterhalen. In eerste instantie omdat ik van plan was om aangifte te doen. Totdat ik bedacht dat ik er gewoon naartoe kon rijden. Het bleek namelijk maar 40 minuten bij ons vandaan te zijn.

Op jacht

Ik snap dat mensen dit onverstandig van mij vinden. Zo’n vrouw alleen, op jacht naar een oplichter. En nu ik erop terugkijk, had ik het ook beter niet kunnen doen. Het had namelijk heel verkeerd kunnen aflopen.

Onheilspellend gevoel

Mijn zoon vertelde ik die dag expres niet waar ik heen ging. Ik wilde hem niet bang maken. Misschien dat ik onbewust al aanvoelde dat het niet de slimste actie was. Ook toen ik eenmaal de straat van de oplichter in reed, bekroop me een onheilspellend gevoel. Toch was ik vastbesloten: mijn kind oplichten? Dat laat ik niet gebeuren!

Confrontatie aangegaan

Toen ik aanbelde deed er een vrouw open. Ik legde haar uit dat mijn zoon een spel van ze had gekocht via Marktplaats, maar dat hij het nooit had ontvangen. “Ik wil daarom graag het spel óf zijn geld terug”, probeerde ik zo zelfverzekerd mogelijk te zeggen. Van binnen was ik op van de zenuwen.

Dreigend kwam hij aanlopen

“Ik weet niet waar je het over hebt, wij zitten helemaal niet op Marktplaats”, bromde de vrouw. Achter haar zag ik een man op ons afkomen. Met een woeste blik duwde hij de vrouw aan de kant. “Wie denk je dat je bent? Wat kom jij ons hier beschuldigen?”, vroeg hij boos. Ik legde uit hoe ik aan hun adres kwam en dat ik zeker wist dat ik hier moest zijn. Toen werd hij al helemaal boos. Hij schold me de huid vol en liep dreigend op me af, waardoor ik zijn tuin uitgedreven werd. Ik zag de agressie in zijn ogen. Daar schrok ik flink van. Snel liep ik naar mijn auto.

Zo dom geweest

Bevend achter het stuur reed ik naar huis. Toen besefte ik pas écht wat ik mezelf op de hals had gehaald. Die man had me wel neer kunnen slaan. Wat was ik dom geweest! En dat voor een spelletje van een paar tientjes. Toen ik thuis kwam, heb ik het spel gelijk besteld. Gewoon een nieuw exemplaar voor de volle mep. Van Marktplaats ben ik voorlopig wel even genezen.”

