Marktplaats Misère Koper: Resa (41)

Item: Fiets

Verkoopprijs: € 40

“Voor mijn zoon van 17 zocht ik een goedkope stationsfiets. Ik vond er een op Marktplaats, die ik niet al te ver van onze woonplaats kon ophalen. Samen met mijn zoon ging ik er naartoe. De verkoper, een jonge man, kwam vriendelijk en normaal over. De fiets stond al klaar. Hij zag er prima uit, ook al was-ie zeker niet meer als nieuw. Maar daar gingen we expres voor: een exemplaar voor een klein prijsje dat mijn zoon elke dag bij het station kan neerzetten, zonder dat-ie gelijk gejat wordt. De verkoper liet mijn zoon er een stukje mee fietsen en dat ging prima. Goedgekeurd, hij mocht mee.

Vier intimiderende mannen

Een paar weken later waren mijn zoon en ik allebei nog steeds dik tevreden over de koop. Totdat ik op zaterdagmiddag thuis op de bank zat en de bel ging. Er stonden vier mannen voor de deur. ‘Hallo mevrouw, klopt het dat u deze fiets heeft?’, vroeg de voorste en hij liet me een aantal foto’s op zijn telefoon zien. Het was de fiets van mijn zoon. ‘Ja, dat klopt’, stamelde ik. De vier mannen keken me indringend aan, een behoorlijk intimiderend gezicht.

Gestolen

De man legde uit dat dit zijn fiets was. Hij was vorige maand gestolen. Dit kon hij bewijzen: ik moest het serienummer op de fiets opzoeken bij de RDW. Braaf deed ik wat hij van me vroeg. Ik haalde de fiets uit de schuur en tikte op mijn telefoon het serienummer in. En inderdaad: de fiets stond als gestolen geregistreerd.

Nerveus

Ik schrok me rot. Maakte ik me nu ergens schuldig aan? De man had mijn zoon op de fiets zien fietsen en was zo bij ons huis uitgekomen. Snel vertelde ik hem dat mijn zoon niet de fietsendief was. Ik liet de man de mails met de verkoper op Marktplaats zien. Zijn wantrouwende blik maakte me bloednerveus.

Politie

‘Ik heb de politie al geïnformeerd, maar zij wilden dat ik eerst zelf bij u langsging’, legde de man uit. De politie?! ‘Neemt u de fiets maar mee’, zei ik gauw. Op dat moment was ik als de dood dat de politie ineens voor de deur zou staan. Straks kreeg mijn zoon een strafblad, omdat ik een gestolen fiets voor hem heb gekocht.

Kat in het nauw

Niet veel later zag ik de mannen tevreden met de fiets de straat uitlopen. Achteraf vind ik dat ik de fiets veel te makkelijk heb meegegeven. Wie zegt dat-ie echt van hun was? En had ik er geen geld voor moeten vragen? Ik had er immers net 40 euro voor neergelegd. Maar ik reageerde uit angst. Wanneer er vier mannen voor je deur staan die jóú wantrouwen en het woord ‘politie’ in de mond nemen, maakt dat behoorlijke indruk. Een kat in het nauw maakt gekke sprongen. Inmiddels heeft mijn zoon een nieuwe fiets, eentje van de bouwmarkt. Nu maar hopen dat-ie niet gestolen wordt.”

