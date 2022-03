Marktplaats Misères: “Mijn kat werd gestolen en voor een paar tientjes op de site aangeboden”

Verkoper: Een kattendief Item: Shirleys kat Vraagprijs: €30,-

“Een paar weken geleden kwam mijn kat Micky ineens niet meer thuis. Dat is niks voor hem. Hij komt al jaren buiten en meestal maakt hij een kort rondje waarna hij snel weer naar binnen komt. Toen hij ’s avonds nog steeds nergens te bekennen was, terwijl ik hem ’s ochtends al naar buiten had gelaten, wist ik al gelijk dat het niet goed zat.

Meteen een zoekactie gestart

Ik kwam direct in actie. Ik hing flyers op, plaatste een bericht in de buurtapp, belde naar asiels, dierenartsen en de dierenambulance. Daarnaast is Micky ook gechipt. Helaas kwam daar niks uit, er was geen spoor van mijn kat te bekennen. Totdat een buurvrouw me tipte om op Marktplaats te kijken.

Liever levend op Marktplaats...

Gelijk bekroop me een akelig gevoel: Micky zou toch niet gestolen zijn? Ik besloot Marktplaats uit te pluizen en hield mijn hart vast. Het leek me zo’n naar idee dat Micky in handen was gekomen van dieven die geld aan hem wilden verdienen. Tot mijn grote opluchting vond ik hem niet. Natuurlijk tref je hem liever levend op Marktplaats aan dan elders dood, maar op dat moment had ik nog steeds de hoop dat hij zo weer mijn tuintje kon inlopen.

Aangeboden op Marktplaats voor drie tientjes

Toen ik de volgende dag weer op Marktplaats keek, schrok ik me rot: Micky stond erop. Hij werd voor €30,- te koop aangeboden. Die grote schat, die mij zoveel liefde en steun heeft gebracht, is van de straat geplukt om er slechts drie tientjes aan te verdienen! Ik kan daar met mijn hoofd nog altijd niet bij. Toen ik de foto bij de advertentie zag, brak mijn hart. Hij keek ontzettend angstig uit zijn oogjes.

Urenlang geen reactie

Natuurlijk stuurde ik de verkoper gelijk een berichtje. Ik besloot niet te zeggen dat ik Micky’s baasje ben. Ik was veel te bang dat de verkoper me direct zou blokkeren. Ik gaf aan interesse te hebben en de kat dezelfde dag te kunnen ophalen. Tot mijn grote frustratie kreeg ik urenlang geen antwoord. Wat voelde ik me machteloos!

Bod geaccepteerd

Vrienden van mij besloten ook te bieden op de advertentie. Zo dachten we de kans te vergroten dat hij op tenminste een van ons zou reageren. Dat gebeurde! De vriend die €50,- bood, mocht Micky komen ophalen. Hij stapte gelijk in de auto. Ik twijfelde nog even om zelf mee te gaan. Wat had ik die dief graag in zijn ogen gekeken en de waarheid verteld. Toch heb ik het niet gedaan. Ik wist namelijk niet of de dief me zou herkennen of niet. Ik wilde het risico niet nemen dat we Micky niet zouden meekrijgen.

Emotionele hereniging

Thuis kon ik alleen maar afwachten tot ik iets van mijn vriend hoorde. Minuten leken uren te duren. Toen kreeg ik het verlossende telefoontje: hij had Micky meegekregen! Kort daarna kon ik het beestje weer in mijn armen sluiten. Wat heb ik gehuild! Mensen realiseren zich soms niet wat een huisdier voor je kan betekenen, maar Micky is alles voor mij.

Aangifte gedaan

Inmiddels heb ik aangifte gedaan bij de politie. De vriend die Micky heeft opgehaald, kon de man tot in detail beschrijven. Hij schreef zelfs het kenteken van de auto die voor de deur stond op én we hebben natuurlijk het adres. Ik hoop heel erg dat de politie de dader te pakken krijgt, want zo’n kattendief mag niet vrij rondlopen. Ik ben ontzettend voorzichtig geworden. Ik durf Micky niet meer buiten te laten, tenzij ik erbij ben. Zie ik dat Micky de tuin uit wil? Dan pak ik ’m snel op, en zet ik ’m binnen. Het is balen dat de kat nu de dupe is, want hij liep graag op straat, maar ik neem geen risico’s meer!”

