Marktplaats Misères: “Pas na de verkoop ontdekte ik dat het item 15x zoveel waard was”

Verkoper: Yvonne (60) Item: lectuurbak van Marron houtsnijwerk uit Suriname Vraagprijs: € 10

“Na het overlijden van mijn vader moest zijn huis worden verkocht. Er bleven een boel spullen achter die weg konden. Ik besloot een aantal daarvan op Marktplaats te zetten. Van grote kasten tot een oude klok: al zouden we er maar een paar tientjes voor krijgen, dan waren we al blij. Mijn zussen en ik hadden niet het idee dat er tussen dit restant nog spullen van waarde zaten, maar weggooien voelde zonde. Als we er iemand anders nog blij mee konden maken, was dat mooi meegenomen.

Via Marktplaats al veel interesse

Tot onze verbazing ging de verkoop al snel heel goed. Er bleek toch veel interesse in dat oude spul. Ik probeerde de afspraken met de kopers handig te plannen, ik was immers niet altijd in de gelegenheid om in mijn vaders huis te zijn. Op een avond zouden er twee kopers komen, één voor een kast en één voor een salontafel.

Oude lectuurbak, nét op Marktplaats gezet

Toen ik de man die de kast kwam ophalen binnenliet, viel zijn oog gelijk op de houten lectuurbak. Het was een oud, loodzwaar ding waarin mijn vader altijd zijn kranten legde. Toevallig had ik ’m nét op Marktplaats gezet. “Is deze ook te koop? Wat een mooi ding”, vroeg de man. Dankbaar zei ik van wel. Het leek me hartstikke handig als ik met hem ook hiervoor een dealtje kon sluiten, dan was het maar weg.

Voor een tientje weg

Van mij mocht hij de lectuurbak voor een tientje meenemen. Achteraf gezien een grote fout. Had ik toen maar geweten hoeveel de lectuurbak waard was. Helaas kwam ik daar de volgende dag pas achter.

Marron houtsnijwerk uit Suriname

Omdat de deal zo spontaan was gegaan, had ik de advertentie nog niet van Marktplaats afgehaald. Plotseling kreeg ik een mail van een vrouw binnen. ‘Weet je wel dat dit Marron houtsnijwerk uit Suriname is?’, vroeg ze me. Ze wilde me laten weten dat het een heel uniek item is, dat behoorlijk wat geld waard is. Zelf bood ze er € 100 voor. Ik schrok me rot!

15x zoveel waard

Later die dag kwamen er nog twee hogere biedingen binnen. Uiteindelijk had ik wel € 150 voor de lectuurbak kunnen krijgen. Ik kon mezelf wel voor mijn kop slaan, dat geld hadden we namelijk goed kunnen gebruiken.

Dief van eigen portemonnee

Achteraf gezien denk ik dat mijn vader de lectuurbak vroeger zelf uit Suriname heeft meegenomen. Hij kwam daar vaak. Dat ik ’m nu voor een tientje heb weggedaan, vind ik ontzettend spijtig. Ik ben een dief van mijn eigen portemonnee geweest, en van die van mijn zussen. Wel heb ik mijn lesje geleerd: voortaan zoek ik altijd goed uit wat iets waard is, voordat ik het op Marktplaats zet.”

