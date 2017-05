Memoires van een Maîtresse - Deel 13: "Je speelt met vuur, Bien"

Nadat Sabine zich een half uur op de wc verstopt had, dook ze met de Kapitein het nachtleven van Barcelona in. Vluchtend in vino tinto en zonder één woord over de onruststoker in haar mailbox.

Met moeite focus ik me op mijn dagprogramma. Ik had me enorm verheugd op deze workshops, maar eerlijk gezegd kunnen die pennen en tekenborden me nu gestolen worden. Ik wil naar de Kapitein. Mijn Kapitein. Hij ligt met al zijn zaligheid op het strand en ik zit hier te zweten in mijn net te strakke bloesje.

Natuurlijk blijf ik niet borrelen. Doei netwerken. De Kapitein en ik gaan onze laatste avond in ten volste benutten. Vorige week heb ik een wit jurkje gekocht en, eerlijk is eerlijk, ik ben er best een lekker wijf in. En zo te zien vindt hij dat ook. Hakken aan, grote oorbellen en rode konen van plezier. We eten, lachen, drinken, flirten, friemelen en drinken nog eens. Het barst van de liefde in Barcelona.

Volgelopen met vino en amore vrijen we met ons hele corazon die nacht. Zodanig dat we de condooms links laten liggen. Ik kan dan wel dronken zijn, ik weet heel goed wat ik doe. Jeetje Bien, je gaat van de ene grens over de andere. “Wat was dat fijn mooie meis,” zegt de Kapitein terwijl hij zijn armen als een kommetje om me heen sluit. “Daar waren we nu wel klaar voor toch, zonder condoom? We kunnen elkaar vertrouwen merk ik. Ik ben blij dat we geen geheimen voor elkaar hebben.” Ik knik alleen maar en kruip nóg verder in hem. Laat deze nacht nooit voorbij gaan.

Natuurlijk komt er toch een volgende ochtend. Met een houten hoofd en een bloedend hart vertrek ik naar het vliegveld. “Goede vlucht meisje. Zie ik je snel weer?” Het voelt rot om hier al afscheid te nemen. Aan de andere kant is het wel fijn dat ik nu Eva kan bellen. Dit afgelopen uur heb ik mijn mailbox al 16 keer ververst. Geen nieuws. Gelukkig.

“Eef, het was zo fantastisch,” jubel ik in de vertrekhal. “Pure Pokon dit hoor. Ik ben helemaal opgebloeid.” “Fijn Bien,” zegt Eva. “En toch hoor ik een ‘maar’ in je stem. Is er iets gebeurd?” Even weet ik niet wat ik moet zeggen. Zelfs aan de telefoon kijkt Eef dwars door me heen. “Nou, ehm, eh…” “Wat is er Bien? Hadden jullie ruzie? Heeft ‘ie je pijn gedaan?”

“Nee, nee, met hem was het fantastisch zei ik toch. Het ehm, …” Poeh. Woorden zoeken blijkt behoorlijk confronterend. Want als ik het vertel, dan bestaat het. “Eef, ik krijg rare mailtjes. Ik weet niet van wie, maar hij – ik denk dat het een hij is – zegt dat hij weet waar ik mee bezig ben. En..” “Jezus Bien, wat gek. En akelig ook. Was het er eentje?” “Nee, drie. En in de laatste noemde hij Thijs.” “Weet de Kapitein het?” Nee zeg ik. Toch wel fijn om dit met Eva te kunnen delen. “Je moet nu met hem stoppen Bien. Voordat het te laat is. Echt, je speelt met vuur.” Soms wil je niet horen wat je eigenlijk al weet.

In het vliegtuig doe ik meteen mijn oortjes in en met mijn favoriete zwijmelplaylist duw ik de realiteit even naar de achtergrond. Diep inademen, ogen dicht en een flashback naar de mooiste nacht in jaren. Een paar uurtjes nagenieten in mijn eigen twighlightzone.

Met de flamingojurkjes voor de meiden onder mijn armen stap ik door de deur bij de douane. Wat zullen ze blij zijn met hun cadeaus. Huh?

Thijs is er niet.

Beeld: iStock