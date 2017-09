Memoires van een Maîtresse – deel 28: "Die Kapitein blijft buiten"

Niets is zo moodkilling als praten over geld. Maar als Sabine en de Kapitein willen dat hun sexfilmpje gewist wordt, moeten ze toch echt met 1500 euro over de brug komen.

“Regel ik.” Verbaasd kijk ik naar de Kapitein. Ik vind het heerlijk als een man een beetje directief is, maar hadden we dit niet even moeten overleggen? Deze week zonder werk neemt een hap uit mijn salaris en ik vind dat we dit akkefietje op zijn minst samen moeten delen. Twee tellen later trekt hij de flappen zo uit zijn broek. Pats. “Laat nu zien dat je de beelden wist!” En vlassige baardmans pakt meteen zijn telefoon. “Ook uit je verwijderde items.” Klik. En weg is-ie.

Als we teruglopen naar de auto, weet ik niet wat ik moet zeggen. Er spookt van alles door mijn hoofd. Wie draagt er nu zoveel cash bij zich? En hoe komt hij aan dat geld? “Ehm… Ik, ehm…” Hij slaat zijn arm om me heen. “Dank je wel. Ik maak het goed met je.” “Het is goed zo meisje”, zegt hij en geeft me een kusje op mijn favoriete plekje, op mijn slaap en net boven mijn wenkbrauw.

Eenmaal thuis kan het contrast niet groter zijn. Het huis is een bende, Thijs is nog helemaal uit zijn doen en de meiden ruziën om de iPad. En ik moet eerst bijkomen van dit bizarre avontuur voordat ik een zinnig gesprek met Thijs kan voeren. Op de automatische piloot flans ik een lasagne in elkaar. Die blijkt al gauw net zo droog als mijn energie.

Misschien kan ik wel even naar Eef vanavond. ‘Tijd voor T?’ typ ik en ze stuurt me een plaatje terug van een glas wijn. Goede vriendinnen zijn goud waard.