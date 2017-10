Memoires van een Maîtresse - Deel 36: "Hoe gaan we het allemaal doen? Ga jij weg thuis?"

“Worden we samen oud?” vroeg de Kapitein aan Sabine. En ineens stonden niet alleen haar traanbuisjes, maar ook haar hart weer open.

Zoete woordjes, gouden beloftes en hete hangijzers vlogen door de telefoonlijn. 2 weken hebben we elkaar opgejut, aangewakkerd en voorverwarmd en nu rij ik met klamme handjes naar hem toe. We hebben afgesproken in Breukelen, neutraal terrein en toch bekend.

Als ik aan kom rijden, zie ik hem zitten in zijn auto. Zenuwachtig, net als ik. Ik parkeer naast hem en blijf nog heel even zitten. Hij ook. We loeren naar elkaar door het raam. Ja, denk ik. Ja. Jij bent het. Ik wist niet dat ik je zocht, maar nu weet ik dat ik je heb gevonden.

Het weerzien is een tikkie onwennig. Ik wil hem verslinden, mijn tong tot achter zijn huig steken en zijn overhemd openscheuren, maar nu we ineens relatiemateriaal zijn, stel ik me bescheiden op. “Hi,” lach ik verlegen. “Hee meisje. Kom eens hier joh. Wat heb ik jou gemist zeg.” En ik? Ik sta AAN.

We wandelen door ons bekende bos, terwijl de herfstzon door de bladeren prikt. Wat is het mooi. “Ik wil echt geen baby hoor,” zeg ik. “En hoe gaan we dat dan allemaal doen? Ga jij weg thuis?” De Kapitein slaat zijn arm stevig om me heen. “Sttt meisje, alles komt goed. We moeten dat allemaal nog uitzoeken, maar wat ik nu zeker weet is dat ik voor altijd bij je wil blijven. Voor altijd, lieve Sabine.”

“Kom je nog even gezellig op mijn achterbankje zitten? Ik heb zelfs drankjes gehaald, om het te vieren. En nootjes, kijk.” Zijn ogen twinkelen als hij charmeert. We rijden naar een weiland achter het bos en ik ben een wulpse prooi tussen zijn klauwen. Elk territorium op mijn lijf wordt afgebakend met zijn mond en wanneer ik mijn voeten over de stoel gooi, paren we als beesten. Jan Wolkers zou glunderen van trots. Het idee dat we nu een baby zouden kunnen maken, levert een luide brul door de Volvo op. Het is maar goed dat mijn Mirena en ik nog wel ons hoofd gebruiken.

De rest van de middag hangen we in zijn auto en luisteren naar fijne liedjes. Het is een beetje ons nestje geworden. Ons gezwijmel wordt jammerlijk verstoord wanneer zijn telefoon gaat. Op de display in zijn dashboard zie ik dat het een anonieme beller is. “Laat maar gaan hoor,” zegt ‘ie, terwijl zijn tong zich al opwarmt voor ronde twee. Nog geen minuut later gaat zijn telefoon weer. En na het wegdrukken van deze beller weer. Ping! Ping! Ping! doet zijn sms, en weg is ons moment. De Kapitein wordt er zenuwachtig van, en ik ook. “Wat is dit nou allemaal voor gezeik,” moppert hij. Met zijn broek nog open, stapt hij de auto uit. Ik fatsoeneer me ook en tuur een beetje om me heen. Ongemakkelijk dit. Nu we samen verder gaan, moeten we ook nieuwe regels instellen, bedenk ik me. Geen Kik meer, geen bosjes, maar gewoon. Open en eerlijk.

Pas een kwartier later komt de Kapitein terug. Hij ziet lijkbleek. “Wat is er lief?” “Niks, eh, nou ja. Iets met mijn schoonmoeder. Ze is ziek.” “Wat vervelend, gaat het wel?” “Tuurlijk, komt goed meisje. Maar ik breng je nu naar je auto, want ik moet weg.” De terugweg is wat ongemakkelijk. De radio laat hij uit. “Nou, doeg hè, lieverd. Ik bel je later.”

Met gemengde gevoelens stap ik achter het stuur. Wat is dit toch? Het was zó fijn. En nu voel ik me rot. Wat onaardig van me zeg. Het is vreselijk voor zijn schoonmoeder en ik zit hier een beetje egoïstisch te mokken. Ik besluit om terug te rijden naar het bos en nog even te wandelen. Wind door mijn haar en mijn hoofd leegmaken. Ik zet de radio aan en hoor: Dit is het NOS op 3 journaal van 5 uur. Het hoofdkantoor van vakantiepark Landford is vanmiddag ontruimd, en de gehele directie is aangehouden op verdenking van valsheid in geschriften en mensensmokkel. Landford? Zei ze nou Landford? En dan belt Claire. “Heb je het al gehoord Sabine? Vanavond spoedvergadering op kantoor. Zorg dat je er om 20.00 uur bent.”

