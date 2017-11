Memoires van een Maîtresse - Deel 38: “We moeten je telefoon in beslag nemen, nu meteen”

De Kapitein blijft mysterieus en Eva is duidelijk niet zo enthousiast als Sabine over het naderende happy end.

Vanavond gaan we op date! Een echte, met eten en kaarslicht en wijn en vooral: tijd. Geen bliksembezoek meer, maar een hele avond. Ik werk als een malle vandaag en in de pauze heb ik zelfs nog even een nieuw rokje gekocht. Alles moet perfect zijn op onze eerste officiële date-night.

De voorpret tiert welig in de appjes. Kusjes, hartjes en video’s kleuren mijn dag en golven van verliefdheid brengen me van uur naar uur. Ik moet ook even werken hoor lieverd, typ ik. Work like a Captain, play like a Pirate appt ‘ie terug. Lachend leg ik mijn telefoon weer op mijn bureau. Scherm naar beneden en focus. Ineens zie ik dat Claire naast me staat. “Loop je even mee Sabine? En neem je telefoon ook mee.”

Ze kijkt bloedserieus. In haar kantoor zit Erik van IT al op me te wachten. “Wat is dit?” vraag ik, lichtelijk geschrokken. “Sporen van het intensieve Landford-onderzoek leiden naar jouw telefoon, Sabine,” steekt Claire meteen van wal. “Kun je dat verklaren? Hoezo heb jij privé ook contact met aandeelhouders van Landford?” Ik denk meteen aan Remco, maar die heb ik nooit gebeld met mijn mobiel. En Brigit, de traffic manager ook niet. “Ik heb alleen maar met Landford gemaild,” zeg ik, “en die mails heb ik je allemaal doorgestuurd.” “Het gaat om een versleuteld telefoonnummer,” legt Erik uit. Een wat? “Heb je de app Telegram geïnstalleerd?” Ik knik. “En met wie heb je contact via die app?” Ik krijg een boei als de vuurtoren op Texel. “Eh, nou, ehhh, mijn eh, vriendje,” stamel ik. “En nog wel wat mensen hoor,” lieg ik snel. Ineens maak ik me toch druk om mijn eigen PR. “Het spijt me Sabine,” zegt Claire, “we moeten je telefoon omwille van het onderzoek per direct in beslag nemen.”

Wat nu?

Weigeren is geen optie, zoveel is duidelijk. Erik steekt zijn hand uit en met een laatste poging tot tegenstribbelen geef ik mijn toestel af. “Je hoort nog van ons hoe het verder gaat. Voor nu lijkt het me het beste als je naar huis gaat,” beveelt Claire me. Shitterdeshit! Hoe kan de Kapitein me nu bereiken? Hij zou de tijd en plaats nog laten weten. Straks denkt ‘ie dat ik ‘m negeer. Wordt hij woedend, dat weet ik zeker. Het gekke is, ik ken zijn telefoonnummer niet eens uit mijn hoofd. Ik heb het ooit in mijn telefoon gezet en er daarna nooit meer naar gekeken. Wat nu?

Voordat ik naar huis ga, log ik nog snel even in op mijn computer. Zou ik ergens een mailadres van hem kunnen vinden? Of nee, Facebook! Natuurlijk! Ik stuur hem een chatbericht en vertel alles over mijn telefoon, Claire en Erik. Vanaf 19.00 uur ben ik op onze plek in Breukelen, lief!

Thuis check ik iedere 5 minuten mijn Facebook, maar ik hoor niks. Ik kan ook niet zien of hij het gelezen heeft. Wat irritant dit zeg. Pas om half 7 krijg ik een berichtje terug: een duimpje omhoog en verder niks. Zo snel als ik kan rijd ik naar ‘onze’ burcht.

“Heb je het weer zo lekker voor elkaar meis?” lacht de Kapitein, en meteen geeft hij me een tongzoen waar de honden geen brood van lusten. “Kom, ik weet een leuk plekje hier in de buurt. En wat zie je er mooi uit meis. Heerlijk rokje! Wat mij betreft blijft dat niet de hele avond aan, hoor.”

De hele avond is fantastisch. We drinken wijn, eten oesters en voetjevrijen. Als pre-toetje bestellen we een Irish coffee, die ik in mijn enthousiasme over zijn trui stoot. We lachen er hartelijk om. “Zullen we het lekkerste toetje in jouw auto nuttigen?” fluister ik. Meteen pakt hij mijn hand, rekent af en zonder een woord lopen we naar buiten. 10 minuten later liggen we in elkaar gevouwen en wordt de dennengeur overstemd door de lucht van verse sex. “Wat hebben we het fijn hè,” zeg ik. “Ik kan niet wachten om je aan mijn vriendinnen voor te stellen.” Hij duwt me van zich af en kijkt me fel aan. “Ik wil bij jou zijn, ooit. Alleen nu kan het nog niet. Dat snap je toch ook wel?”

