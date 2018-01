Memoires van een maîtresse – Deel 47: “Ik laat je zo echt niet achter”

Met de schrik nog in de haren, ligt Sabine thuis op de bank. Nou ja, knielt eigenlijk. De Kapitein is recht door zee en laat haar lustig al het geleden leed vergeten. Totdat de meiden ineens voor de deur staan.

Hij duwt mijn hoofd in de rugleuning van de bank en vervolgens laten we ons zo plat mogelijk op de grond zakken. “Je gaat toch niet open doen zeker?” bitst de Kapitein als ik op wil staan. Ik wurm me los uit zijn armen en schuifel over de grond naar de gang toe. Gelukkig bedekt mijn jurkje mijn batterij in een handomdraai.

Harde bonzen op het raam. “Mahammmmm!”

“Ga naar de keuken!” sis ik naar de Kapitein. Als ik de voordeur opendoe, hijs ik nog gauw mijn panty op. Mijn string zit scheef en mijn buik plooit als een vleesbloesje over de strakke boord. Thijs is er ook bij. “Hehe, dat duurde lang ze…hé! Wat heb je aan je hoofd?” M’n lieve meisjes kijken me met grote ogen aan. “Joh, wat is er met jou gebeurd?” vraagt Thijs. Ik zie dat-ie geschrokken is.

Helemaal wit

In een korte en zo positief mogelijke versie vertel ik over mijn flauwvalavontuur. Ik geef de schuld aan de drukte op mijn werk en praat er vliegensvlug overheen. “Wat gezellig om jullie te zien, meiden. Ik had jullie eigenlijk pas zondag verwacht.” Mijn hand houd ik stevig op de klink van de deur, om vooral de suggestie van ‘kom gezellig binnen’ niet te wekken. Thijs en de meiden staan er een beetje ongemakkelijk bij. “Je was vergeten om mijn paardrijdspullen mee te geven, oentje,” lacht mijn kleine dondersteen. “Mag ik er nu even langs?” “Eh, liggen ze niet boven?” probeer ik, maar ze duwt door en op dat moment hoor ik de achterdeur dichtslaan. Pffff.

“Meiden, zoeken jullie zelf je spullen even?” roept Thijs. “Gaat het wel met je? Ga maar even zitten joh, dan zet ik een kopje thee voor je.” “Nee joh, het gaat prima,” jok ik. Mijn hoofd bonkt en ik ben weer kotsmisselijk. “Sabine Hofman, ik ken jou langer dan vandaag. Doe jij nou maar rustig aan, ik weet de weg nog hè,” grapt Thijs. De goedzak.

Op de tafel zie ik mijn telefoon oplichten. Dat is vast de Kapitein. Ik wil opstaan om ‘m te pakken, maar Thijs komt alweer terug. “Pas je wel een beetje op jezelf, Sabine?” vraagt Thijs en hij komt bij me op de bank zitten. Net iets te dicht, wellicht. “Ik heb hoofdpijn nu, maar verder is het prima, hoor.” “Ga gewoon even liggen dan. Je ziet helemaal wit ook.”

Golf van misselijkheid

De meiden stormen de woonkamer binnen. “Er liggen sigaretten in de tuin!” Een souvenir van de Kapitein weet ik. “Shhhh,” sust Thijs, “een beetje rustig tantetjes, mama’s hoofd doet erg veel pijn.” Trrrr! Trrrr! Ik hoor mijn telefoon trillen op tafel. Als ik op wil staan om hem te pakken, word ik bevangen door een golf van misselijkheid en spuug ik zo mijn hele ontbijt over het vloerkleed.

“Jeetje Bien,” zegt Thijs, “dit is niet goed. Zo laat ik je niet achter hoor. Misschien heb je wel een hersenschudding.” Mijn lieve meiske heeft al een doekje gehaald in de keuken. “Joh, gaan jullie lekker naar paardrijden,” antwoord ik. “Ik ruim dit even op en ga dan slapen. Dat lijkt me echt het beste.”

Met tegenzin laat Thijs me achter. Ik grijp meteen naar mijn telefoon. Hm, het was gewoon mijn moeder. Langzaam schuifel ik weer naar de bank en trek een dekentje over me heen. Ik val als een blok in slaap.

Trrrr. Trrrrr! Ik schrik wakker en kijk naar het scherm van mijn telefoon. Het is Thijs. “Ik heb nasi gekookt Sabine, en ik kom je zo een bordje brengen. En nee zeggen is geen optie.” Ik lach hardop. Wat een lieve schat is Thijs toch ook. Een kwartier later gaat de deurbel en staat-ie met een grote glimlach voor de deur. “Hier. En nu aansterken. Ik ga weer gauw, want de meiden zitten nog in de auto.” “Lief van je, dank je wel,” lach ik. “Kus vo…” en smak: daar heb ik spontaan een kus van Thijs te pakken.

Wil je het weten hoe het verder gaat? Lees vanaf vrijdag 19 januari deel 48 van Memoires van een Maîtresse op Libelle.nl.

Eerdere delen teruglezen? Ga naar de overzichtspagina Memoires van een Maîtresse.

Beeld: iStock