Memoires van een maîtresse – Deel 48: “Ik hoef je niet meer te zien”

Terwijl Sabine in de lappenmand zit, blijkt het uitgerekend Thijs die zich over haar ontfermt. Hartstikke lief en stiekem ook wel fijn, vindt Sabine. Totdat Thijs haar plotseling een kus geeft.

Hij lijkt er net zo hard van te schrikken als ik. “Oh, sorry, eh…., automatisme denk ik,” verontschuldigt Thijs zich. Het is ongemakkelijk en vertrouwd tegelijk. “Bedankt voor de nasi Thijs. Lief van je.” Ik zwaai nog even naar de meiden en doe dan snel de deur dicht.

Na het eten duik ik meteen mijn bed in. Ik slaap als een roosje en open mijn ogen pas weer nadat het ochtendzonnetje mijn gezicht in de spotlight zet. Mijn telefoon ligt nog beneden, dus ik heb geen idee hoe laat het is. En wat voor dag is het eigenlijk? Mijn hoofd bonkt en het licht voelt akelig fel. Pfffff, ik ben duidelijk nog niet in orde.

Gemiste oproep

In niet meer dan een hemdje en een string schuifel ik naar beneden. Half tien, zie ik op de klok. Ik zet theewater op en schenk wat yoghurt met blauwe bessen in. Zes gemiste oproepen zie ik! Een van Thijs, een van Claire en vier van de Kapitein. Op Telegram zie ik gek genoeg maar één berichtje. Nou, doehoeg staat er. Ai, blijkbaar is hij boos.

“Hey hallo,” antwoordt hij koeltjes als ik terugbel. “Sorry van gisteren,” verontschuldig ik me meteen. Een sorry die dieper geladen voelt dan alleen de noodzaak van de vluchtactie omdat de meiden en Thijs ineens voor de deur stonden. “Sorry voor wat?” vraagt de Kapitein. “Nou, dat je hier zo hals over kop moest wegvluchten.” Het blijft stil aan de andere kant van de lijn.

“Je liet me halfnaakt je tuin uitrennen Sabine. Dat vond ik echt niet tof. En daarna laat je helemaal niks van je horen. Waarom is dat?” Oei ja, daar heeft hij wel gelijk in. Ik vertel over de meiden en Thijs en de nasi, en dat ik vroeg mijn bed in ben gedoken. De plotselinge kus van Thijs laat ik keurig buiten beschouwing. “Oké meis, het is al goed. Hoe voel je je vandaag? Ik ben enorm druk vandaag, maar je weet dat ik graag even inwendig onderzoek bij je kom doen hè.” Deze man krijgt me altijd weer aan het lachen. Ondertussen krijg ik een wisselgesprek, van Thijs. “Ik moet ophangen, mooie macho,” zeg ik. “Joe, groetjes!” Hmm, we zijn duidelijk nog niet helemaal oké.

Relatieperikelen

Thijs vraagt naar de nasi, mijn hoofd, mijn buik en of-ie me niet even naar de dokter moet brengen. Het voelt fijn om met hem te praten. Troostend. “Kom je vanmiddag je pan nog ophalen?” Ik betrap mezelf erop dat ik hoop op een ja. “Tuurlijk, ik kom zo wel even.”

Mijn ontbijt vliegt erin. Blijkbaar krijg je best wel trek van een gewond hoofd en relatieperikelen. Als ik nog een kop thee inschenk gaat de bel. Zou dat Thijs al zijn? Snel zoek ik naar een vest, maar er ligt niks voor handen. “Dat is snel!” roep ik als ik de deur opendoe. Maar het is niet Thijs. Mijn string en ik staan oog in oog met Claire, die blijkbaar op huisbezoek komt. “Wat is er met jou?” bitst ze. “Oh sorry,” zeg ik, doelend op mijn ongepaste outfit.

Claire stapt ongevraagd naar binnen en ik gris snel een deken van de bank. “Koffie?” vraag ik, terwijl ik de deken als een soort cape om me heen vouw. “Nee, Sabine. Dit wordt geen gezellig gesprek. Je bent afwezig op kantoor, beantwoordt mijn telefoontjes niet en neemt niet eens de moeite om je ziek te melden, terwijl je duidelijk niet in orde bent. We hebben je al gewaarschuwd, maar ik heb er geen vertrouwen meer in. Het spijt me Sabine, maar ik hoef je niet meer terug te zien op kantoor.”

“Dat kan er ook nog wel bij,” zucht ik. Langzaam voel ik het bloed uit mijn gezicht trekken. Claire ziet het ook. “We hebben het er later nog wel over, zorg jij eerst maar dat je opknapt.” Twee minuten later staat ze alweer buiten. Ik plof neer op de bank en pak mijn telefoon. Jeetje, wat heb ik nu behoefte aan een schouder. Hoi, met Thijs.

Beeld: iStock