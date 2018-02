Memoires van een maîtresse - SLOT: "Lieverd, het spijt me zo"

Het liefdestripje naar Ierland verandert langzaam in een blarenparadijs, nu zijn vrouw Monica onraad ruikt. Kiest de Kapitein voor het avontuur of toch voor zijn eigen hachje?

“Kijk eens meis,” glundert de Kapitein, “ik heb iets voor je meegenomen.” Uit zijn binnenzak tovert hij een dikke reep chocolade. “Die vind je toch zo lekker?” Ik knik, en bedenk me dat ik de tongzoen die volgt nog smakelijker vindt dan die hele reep. We redden het niet meer tot de koffie en rollen op klaarlichte dag halfbloot over de bank.

“Het lijkt wel alsof de sex met jou steeds lekkerder wordt,” hijg ik na afloop. “Ik weet niet wat me overkomt joh.” “Natuurlijk,” lacht de Kapitein, “dat is toch echte liefde.” Hij geeft een zoen op mijn voorhoofd en ik kruip nóg dichter tegen hem aan.

Op reis

Eindelijk woensdag. Ik ben al om half zes wakker, toch wel spannend zo samen op reis. We vliegen om een uur of twee, maar ik ben al om iets over negen op Schiphol. De Kapitein komt ongetwijfeld op het laatste moment, dus ik heb nog alle tijd om even de Victoria’s Secret in te duiken. De strings zullen erdoorheen vliegen de komende dagen, dat weet ik zeker. 150 euro later stap ik ook nog even de slijterij binnen. Ik vraag naar de beste whisky die ze hebben en laat ‘m feestelijk inpakken. Ik verheug me nu al op zijn twinkelende pretoogjes.

De minuten kruipen voorbij en ik app de Kapitein een foto van mijn veelbelovende tasje vol lingerie. In de boekhandel verlies ik me even helemaal in alle magazines en boeken die ik nog graag wil lezen. Als ik niet oppas jaag ik mijn hele vakantiebudget er voor vertrek al doorheen.

Ziek

Trrrr! Trrrr! Thijs. “Hey, Floortje is ziek. Ze heeft koorts, 40,5. Ik wil even met haar naar de huisarts. Ga je mee?” Shit! “Oh nee,” zeg ik. “Gaat het een beetje met haar?” “Nou, ze jammert veel en kan niet echt slapen van de oorpijn. Ze vraagt veel om jou, dus ik dacht: het is wel fijn als je even meegaat naar de dokter.” Ik laat een stilte vallen en op dat moment schalt de See, Buy, Fly-commercial door de speakers in de boekhandel. “Waar ben je, Bien? Ben je op Schiphol?” “Ja,” zeg ik, “dus ik red het niet om nu mee naar de dokter te gaan.” “We hebben ook pas eind van de middag een afspraak,” moppert Thijs. “Dat lukt me ook niet, sorry,” zeg ik, nu toch wel ongemakkelijk. “Ga je soms op vakantie?” “Eh, nou, een paar daagjes weg.” “Nou, oké. Het zou je sieren als je dat even zou melden, Sabine. Maar ik zal tegen Floortje zeggen dat mama niet meegaat naar de dokter omdat ze op reis gaat.” “Thijs…” Hij heeft al opgehangen.

Voicemail

Ik voel me rot en bel de Kapitein. De telefoon gaat één keer over en dan op voicemail. Shit, hij drukt me weg. Een kwartier later belt ‘ie terug. “Lieverd… sorry. Ik moet je iets vertellen. We hebben een probleem. Monica dacht dat het leuk was om me te verrassen. Dus ze zat naast me in de auto toen je belde.” “Oh sorry!” roep ik verschrikt, maar een stemmetje in mij lacht in haar vuistje. “Lieverd… Het spijt me zo. Ze heeft dus ook een ticket geboekt. Dus jij kan niet mee. Ik vind het zo erg… ik…”

Er komt geen geluid meer uit mijn keel, nog los van dat ik echt niet weet wat ik moet zeggen. Zonder nadenken hang ik op. Hij belt meteen terug, maar ik neem niet meer op. Ik ren naar de dichtstbijzijnde wc en spuug in een vloeiende beweging mijn hele ontbijt het riool in. Gek genoeg huil ik niet eens. Een onverwachte kalmte maakt zich meester van me en ik open Telegram. Vaarwel, lieve Kapitein typ ik. En vervolgens houd ik mijn vinger iets langer op het icoontje van de app en klik op het kruisje. Floep.

