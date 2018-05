Waarom wij vandaag niet vrij zijn (en de rest van de wereld wél)

Het is vandaag de Dag van de Arbeid en daar wordt in het buitenland bij stilgestaan door een dagje níet te werken. Hier in Nederland kennen we die 1 mei-traditie niet. Hoe komt dat?

De Volkskrant ging op onderzoek uit en ontdekte dat driekwart van de wereld vandaag vrij heeft. Maar wij dus niet. Dat heeft volgens de krant alles met de verzuiling te maken.

In Nederland was 1 mei vroeger een feest voor de socialistische partijen en vakbonden, maar niet voor de rest van het land. Na de Tweede Wereldoorlog werd ook door de Partij van de Arbeid besloten dat Koninginnedag op 30 april de échte feestdag moest zijn en raakte 1 mei als vrije dag in de vergetelheid.

Protest

Vakbonden als de FNV zouden graag zien dat de Dag van de Arbeid weer een vrije dag wordt, maar de verwachting is dat er geen massaal protest zal komen om deze feestdag weer in het leven te roepen.

Meer lezen? Klik hier.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: De Volkskrant. Beeld: iStock