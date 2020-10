Zeker 1 op 10 coronapatiënten in ziekenhuis krijgt hartproblemen

Het coronavirus staat bekend als een virus dat vooral schade aanricht aan de longen, maar ook bij gezonde mensen kan het virus hartproblemen en schade aan het hart veroorzaken.

Een hartritmestoornis, hartfalen of zelfs een hartstilstand: bij bijna 12 procent van de coronapatiënten die in het ziekenhuis is opgenomen, treden hartproblemen op. Dat blijkt uit een groot onderzoek onder Nederlandse patiënten gehouden onder 3011 coronapatiënten en gesteund door de Hartstichting.

‘Verontrustend’

“Het is verontrustend dat corona gepaard kan gaan met problemen in het hart- en vaatstelsel’’, zegt directeur Floris Italianer van de Hartstichting. “Voor de behandeling van coronapatiënten is het belangrijk dat er snel meer kennis komt. We willen weten welke patiënten een grote kans hebben dat corona bij hen ernstig verloopt. Het onderzoek dat wij steunen zal daar hopelijk snel aan bijdragen.”

Hartproblemen

Bij coronapatiënten in het ziekenhuis zijn boezemfibrilleren (142 patiënten, 4,7 procent) en andere ritmestoornissen van de boezems de meest voorkomende complicaties aan het hart. Tijdens de opname werd hartfalen bij 55 patiënten van het onderzoek vastgesteld, een hartinfarct bij 15 patiënten, hartritmestoornissen die tot een hartstilstand kunnen leiden bij 14 mensen en ontstekingen van de binnenbekleding van het hart, de hartkleppen, de hartspier of het hartzakje bij 8 patiënten. Bijna 200 patiënten (6,6 procent) kregen een longembolie.