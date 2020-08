Wel of niet naar het buitenland op vakantie te gaan, daar zijn de meningen over verdeeld. Uit nieuwe cijfers van de RIVM blijkt in ieder geval dat er aardig wat Nederlanders zijn die kort na hun vakantie positief worden getest op het coronavirus.

Van de ruim 4.000 mensen die afgelopen week positief zijn getest op het coronavirus, zijn er 738 in de twee weken ervoor in het buitenland geweest.

Veel uit Frankrijk en Spanje

Dit betekent dat 18,4 procent van alle nieuw ontdekte coronapatiënten het virus mogelijk in het buitenland heeft opgelopen, of dat ze daar misschien zelf anderen hebben besmet. Iets meer dan een kwart van de gevallen is in Frankrijk geweest en bijna een kwart was in Spanje.