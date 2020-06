Dit is hoe 10 centimeter ontsluiting eruitziet

Dat bevallen geen pretje is, hoeven we je niet te vertellen. Je weet het uit ervaring of kent de (horror)verhalen. Een vrouw heeft een ontsluitings-grafiek gedeeld die nog maar eens bewijst waarom onze moeders een lintje verdienen. En jij natuurlijk ook, als je dit hebt doorstaan.

Op de grafiek is te zien hoe een vagina eruit ziet bij 10 centimeter ontsluiting. En dat is… groot. Zeker wanneer je ziet hoe groot een vagina in ‘normale’ toestand is. Maar wat dit alles nog bewonderenswaardiger maakt, is dat het babyhoofdje op de foto niet door 10 centimeter ontsluiting past. En bedenk dan even dat de schouders van een baby’tje breder zijn dan het hoofdje.

‘Waarom wij alles verdienen’

Natuurlijk rekt de baarmoederhals nog op om ruimte te maken voor de baby, maar ook als je nooit een bevalling hebt meegemaakt, weet je dat dat nog makkelijker gezegd is dan gedaan.

“Dit is waarom wij alles verdienen”, schrijft Stephanie, de vrouw die de foto de wereld in stuurde. Binnen de kortste keren werd haar post op Facebook volop gedeeld en geliket. Toen een andere vrouw haar foto doorplaatste op Twitter, ging die ook daar viral.

Misschien is het een idee je kinderen nog eens te confronteren met dit plaatje…

Mocht je overigens willen weten hoe een keizersnee eruitziet, dat zie je hier.

Bron: Mama Mia. Beeld: iStock