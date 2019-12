Aan de bak: Déze 10 kandidaten schitteren dit seizoen in 'Heel Holland bakt'

Ruim 2,3 miljoen kijkers stemden zondagavond af op de eerste aflevering van een fonkelnieuw seizoen ‘Heel Holland bakt’. André van Duin, Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden waren in topvorm. In Janny’s geval letterlijk, want het jurylid is kilo’s afgevallen.

“We hadden je haast niet herkend”, grapt presentator André. Buiten het feit dat Janny er (eigenlijk als altijd) fantastisch uit zag, moest er natuurlijk ook serieus worden geproefd. De 50 amateurbakkers lieten op het landgoed van kasteel Maarsbergen de kritische Janny en Robèrt hun pronkstukken proeven.

Dit bericht bekijken op Instagram Dit is de #HHB-klas van 2019! 😎 Een bericht gedeeld door Heel Holland Bakt (@heelhollandbakt) op 15 Dec 2019 om 1:31 (PST)

Kerstsfeer

Daarna mochten de deelnemers druk aan de slag met soufflés en chocoladetaarten. Het zweet liep ze bij deze opdracht letterlijk van het hoofd omdat de opnames plaatsvonden in hartje zomer. Ondanks Andrés inzet de kerstsfeer er zo goed mogelijk in te brengen, was daar met alle oververhitte koppies – en in een paar gevallen ook taarten – geen ontkennen aan.

De 10 beste bakkers

Uiteindelijk werden de 10 beste bakkers bekroond met een schort én de boodschap dat zij vanaf nu in de tent de sterren van de hemel mogen bruneren, karameliseren, tremperen en wat al niet meer. Dat zijn Anouk, Jeroen, Nina, Aline, Ingmar, Jeanette, Pauline, Arjen, Esther en Johan.

Uurtje vroeger

En fans opgelet: de uitzending van komende zondag start een uurtje vroeger dan de afgelopen uitzending. Zorg dat je om 20.20 uur klaar zit met wat lekkers, want poe, wat krijg je toch een trek van al die heerlijk uitziende baksels…

De kandidaten van dit seizoen:

En omdat we er geen genoeg van krijgen: ook nog even de leukste tweets.

Dit doet mij vooral denken aan de tijd dat mijn kinderen nog niet zindelijk waren. #hhb pic.twitter.com/YNJt7zgfpL — Cluit (@decluit) December 15, 2019

Ik zoek iemand die net zo naar mij kijkt als Robert naar een soufflé #hhb pic.twitter.com/eEaW2cJqcV — Victor Hopman (@vic23) December 15, 2019

Wat nou als je je taart laat maken door een één of andere meester bakker en daarmee naar de auditie gaat van #heelhollandbakt . Alleen maar om een keer op tv te komen 😂 #hhb — Yaela (@YaelaPerk) December 15, 2019

Bron en beeld: Omroep Max/Ronald J. Reinders.